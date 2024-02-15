7 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال بناية سكنية في النبطية جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- استُشهد 7 مواطنين لبنانين من عائلة واحدة وأصيب أكثر من 6 آخرين بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية وسط مدينة النبطية جنوب لبنان.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال استهدفت البناية بصاروخ موجه على شقة سكنية لآل برجاوي وسط المدينة.

ولفت إلى أن فرق الإسعاف والإغاثة تمكنت بعد منتصف الليل من انتشال الطفل حسين علي عامر من تحت الأنقاض حيا، بعد أكثر من 4 ساعات من البحث عن ناجين، فيما تم سحب 5 جثث تعود لصاحب الشقة حسين أحمد ضاهر برجاوي وابنتيه أماني حسين برجاوي وزينب حسين برجاوي، وشقيقته فاطمة أحمد برجاوي، وابن ابنته زينب الطفل محمود علي عامر، وتم نقلهم إلى مستشفيات النبطية.

وأشار إلى أن البحث ما زال مستمرا عن جثماني زوجة برجاوي أمل محمود عودة وابنة شقيقته غدير ترحيني، كما تم نقل صهر برجاوي علي عامر وأكثر من 6 جرحى إلى المستشفيات.

وأدت الغارة الإسرائيلية إلى أضرار جسيمة في المبنى المؤلف من 3 طبقات، ومن ضمنه الشقة المستهدفة، وبات المبنى آيلًا للسقوط بسبب التصدعات الكبيرة فيه. كما تضررت الأبنية المجاورة والسيارات المركونة في الطريق وشبكتا الكهرباء والهاتف.



