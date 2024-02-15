المالكي يُطلع الرئيس القبرصي ووزير الخارجية على مجمل التطورات الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) نيقوسيا/PNN-أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس كريستودوليدس، ووزير الخارجية كونستانتينوس كومبوس، في القصر الرئاسي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، على مجمل التطورات الميدانية الفلسطينية.

ونقل المالكي إلى الرئيس القبرصي تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وهو ما بادله الرئيس بالتقدير والحرص على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين، كما بحثا سبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا على المستويات كافة.

ولفت إلى أن اللقاء مع الرئيس كريستودوليدس كان بناءً وإيجابياً، وأن مخرجاته تؤكد الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وعقب هذا اللقاء، عقد المالكي ووزير الخارجية القبرصي كمبوس لقاءً ثنائيا لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتعميق العلاقات الدبلوماسية، واستمرار التشاور في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا المالكي نظيره القبرصي، إلى ضرورة تفعيل اللجان المشتركة واتفاقيات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما في ظل الوضع الراهن في فلسطين، والحاجة الملحة إلى تعزيز صمود شعبنا.

ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية شعبنا، والوقف الفوري لإطلاق النار والحرب على غزة، وإيجاد حل عادل ودائم يعزز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً ضرورة تفاعل الجمهورية القبرصية بشكل إيجابي مع القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وبدوره، أكد كومبوس موقف بلاده الرافض للتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مشدداً على استمرار الجهود القبرصية والاتحاد الأوروبي، لضمان تحقيق التهدئة في المنطقة، وحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967، بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعبر الحوار السياسي الشامل والمفاوضات، مؤكداً التزام بلاده بتقوية السلطة الفلسطينية في المرحلتين الحالية والمقبلة. كما أعرب عن استعداده لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين ومتابعة مخرجات اللقاء مع الرئيس القبرصي وضمان تنفيذها بما يخدم مصلحة كل الأطراف.

وأكد الطرفان خلال مؤتمر صحفي عقداه ضرورة تعزيز الحوار والتفاهم وتضافر الجهود بين الجهات الفاعلة، لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية القائمة.