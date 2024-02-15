إدارة بايدن تعتزم صياغة خطة تشمل الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية خلال أسابيع

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / أوردت صحيفة "واشنطن بوست" صباح اليوم الخميس، تقريراً جاء فيه أن إدارة بادين تعكف على صياغة خطة مع مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، تتضمن "الانتهاء من خطة مفصلة وشاملة للسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني متين للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية". وذكرت الصحيفة الأميركية أنه بحسب الخطة، من المتوقع الإعلان عن الدولة التي سيتم إنشاؤها "في الأسابيع المقبلة".
و"ترتبط جهود استكمال الخطة بالهدنة المقترحة وإطلاق سراح المختطفين" بحسب الصحيفة، على أن يسمح وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع بالإعلان عن الدولة جهارا، وحشد الدعم واتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ هذا الاعلان بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة.
وقال مصدر أميركي إن، "التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن هو مفتاح الخطة، لكن بينما تعمل واشنطن والدول العربية على الترويج لها، هناك مخاوف من أن يؤدي هجوم إسرائيلي في رفح إلى اجهاض جهود إطلاق سراح الرهائن والجهود المستقبلية من أجل السلام".
كما كتبت الصحيفة الأمريكية أن، "العائق في مثل هذه الخطة هو إسرائيل، ومسألة ما إذا كانت الحكومة ستوافق على جزء كبير من الأمور التي تناقشها، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الانسحاب من المستوطنات في الضفة الغربية وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية وإعادة إعمار غزة وترتيبات أمنية متكاملة لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتأمل هذه الدول وفق الصحيفة أن تحصل إسرائيل أيضًا على ضمانات أمنية عينية والتطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، وهو ما ستجد إسرائيل صعوبة في رفضه.
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