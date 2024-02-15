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إدارة بايدن تعتزم صياغة خطة تشمل الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية خلال أسابيع

2/15/2024 4:18:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / أوردت صحيفة "واشنطن بوست" صباح اليوم الخميس، تقريراً جاء فيه أن إدارة بادين تعكف على صياغة خطة مع مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، تتضمن "الانتهاء من خطة مفصلة وشاملة للسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بما في ذلك جدول زمني متين للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية". وذكرت الصحيفة الأميركية أنه بحسب الخطة، من المتوقع الإعلان عن الدولة التي سيتم إنشاؤها "في الأسابيع المقبلة".

و"ترتبط جهود استكمال الخطة بالهدنة المقترحة وإطلاق سراح المختطفين" بحسب الصحيفة، على أن يسمح وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع بالإعلان عن الدولة جهارا، وحشد الدعم واتخاذ خطوات إضافية لتنفيذ هذا الاعلان بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة.

وقال مصدر أميركي إن، "التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن هو مفتاح الخطة، لكن بينما تعمل واشنطن والدول العربية على الترويج لها، هناك مخاوف من أن يؤدي هجوم إسرائيلي في رفح إلى اجهاض جهود إطلاق سراح الرهائن والجهود المستقبلية من أجل السلام".

كما كتبت الصحيفة الأمريكية أن، "العائق في مثل هذه الخطة هو إسرائيل، ومسألة ما إذا كانت الحكومة ستوافق على جزء كبير من الأمور التي تناقشها، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الانسحاب من المستوطنات في الضفة الغربية وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية وإعادة إعمار غزة وترتيبات أمنية متكاملة لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتأمل هذه الدول وفق الصحيفة أن تحصل إسرائيل أيضًا على ضمانات أمنية عينية والتطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، وهو ما ستجد إسرائيل صعوبة في رفضه.

MENAFN15022024000205011050ID1107855521

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