الاحتلال يُصدر قرارا بالاستيلاء على 18 دونما في دير دبوان شرق رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قالت هيئة مقاومة
الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال“الإسرائيلي”، أصدرت قرارا بالاستيلاء على 18 دونما من أراضي قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله.
وأفادت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن الاحتلال أصدر قرارا "بوضع اليد" على الأراضي، بحجة "أغراض عسكرية عاجلة"، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" المقامة على أراضي المواطنين.
ولفتت إلى أن استيلاء الاحتلال على أراضي المواطنين يعبر عن تنفيذ فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها "سموتريتش"، مطلع العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبهذا القرار، يصبح هناك ثلاثة أوامر متتالية بالطريقة نفسها، مناطق عازلة حول المستعمرات تمنع المواطنين من الوصول إلى مساحات شاسعة، في ديراستيا قرب مستعمرة "رفافا"، والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستعمارية“حراشة”.
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