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الاحتلال يُصدر قرارا بالاستيلاء على 18 دونما في دير دبوان شرق رام الله

2/15/2024 4:18:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت هيئة مقاومة
الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال“الإسرائيلي”، أصدرت قرارا بالاستيلاء على 18 دونما من أراضي قرية دير دبوان شرق مدينة رام الله.

وأفادت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن الاحتلال أصدر قرارا "بوضع اليد" على الأراضي، بحجة "أغراض عسكرية عاجلة"، من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" المقامة على أراضي المواطنين.

ولفتت إلى أن استيلاء الاحتلال على أراضي المواطنين يعبر عن تنفيذ فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها "سموتريتش"، مطلع العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبهذا القرار، يصبح هناك ثلاثة أوامر متتالية بالطريقة نفسها، مناطق عازلة حول المستعمرات تمنع المواطنين من الوصول إلى مساحات شاسعة، في ديراستيا قرب مستعمرة "رفافا"، والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستعمارية“حراشة”.

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