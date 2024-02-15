المكتبة الوطنية ووزارة الثقافة والديوان الساحوري ينظمون ندوة حول تدمير التراث الثقافي بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / نظمت المكتبة الوطنية الفلسطينية ووزارة الثقافة والديوان الثقافي الساحوري، ندوة حول "تدمير التراث الثقافي في قطاع غزة"، شارك فيها رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع، والخبير والباحث في علم الآثار الدكتور حمدان طه.

وافتتحت الندوة الأستاذة منى اسحق من الديوان الساحوري بكلمة ترحيبية، فيما قدّم مدير مكتب وزارة الثقافة في محافظة بيت لحم فؤاد اللحام، عرضاً مختصراً لما تقوم به وزارة الثقافة على صعيد توثيق عملية التدمير و الإبادة الممنهجة للموروث الحضاري الفلسطيني المادي وغير المادي في غزة.



وقدّم د. حمدان طه ورقة بحثية أعدها حول الموضوع، مستهلاً حديثة بعرض نبذة تاريخية عن غزة، التي ورد ذكرها في المصادر التاريخية نحو 2000 قبل الميلاد، وكان اسمها (غازتو)، وسميت في مناسبات أخرى وفقاً للمصادر نفسها بغزة الكنعانية، مبيناً مكانتها الحضارية والإنسانية، ومساهمة أعلامها وتجارها في بناء حضارة المنطقة العربية، حيث أظهرت العديد من اللقى والدفائن الأثرية هذه الحقيقة، كالتي وجدت في الجمهورية اليمنية، وهي عبارة عن عقود زواج لنساء غزيات تزوجن من رجال يمنيين.

وأشار إلى أن هذا ما يؤشر على نطاق الحركة الواسعة للإنسان الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، فترك خلفة أثراً مهما جراء نشاطه التجاري والاجتماعي، ما يدل على تنوع وثراء علاقات غزة

بمحيطها الحضاري، وجعل من ميناء غزة ميناءً رئيساً لشبه جزيرة العرب على ضفاف المتوسط.

مضيفاً أن غزة تضم جزءاً معتبراً من تراث فلسطين، من بينها ثلاثة مواقع مثبتة على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي، وهي: تل بلاخية والذي يعرف بـ (ميناء غزة القديم – أنثيدون) وتلة (أم عامر - دير القديس هيلاريون)، ووادي غزة كموقع تراث طبيعي، وتضم المقبرة الرومانية في بيت حانون ما يزيد عن 200 قبر، وكانت غزة التي وصفت في غير مكان ومرة، بمدينة النخيل، من أوائل الحواضر الإنسانية التي سكت العملة باسم الشعب، وهو ما يفسر لنا الرغبة الإسرائيلية بالإجهاز على كافة مكونات الموروث الحضاري والإنساني لشعبنا في غزة، لظنها بأنه تطمس مقطعاً مهماً من ذلك الموروث.

وبيّن طه أن التدمير الإسرائيلي في قطاع غزة، طال غالبية الرموز والمعالم ومواقع الاترالآث الثقافي، وهو ما اتضح لنا لغاية الآن، ومن المرجح أن يكون حجم التدمير أكبر من ما رصدنا لغاية الآن، لأن المعركة لم تنتهي والتدمير ما زال مستمراً، وهو الذي يحدث ويتم، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، الذي صمت على التدخل الحيادي لوقف المذبحة، وهو ما يستدل عليه من خلال صمت اليونسكو، إزاء ما يحدث، وهي إشارة دالة على سقوط القانون الدولي في غزة، لعجزه عن القيام بواجباته على غرار ما يقوم به في غير محل ومكان، شهد ما يشهده قطاع غزة من قتل وتدمير.

لهذا سيدفع العالم ثمناً كبيراً، لخرق (إسرائيل) للاتفاقيات الدولية المنظمة لعلاقة الدول، والأطراف ببعضها البعض خلال الحرب، وتجاهل التدابير المتعاقد عليها بين الأمم لحماية المدنيين زمن الحرب، وخاصة اتفاقية لاهاي لعام 1954م، وبروتوكولات جنيف الرابعة سيما المواد الضامنة لسلامة الأعيان التراثية والثقافية.

وأضاف طه،

"إن ما تشهده غزة الآن من عمليات قتل وتدمير وإبادة منظمة للبشر والشجر والحجر، لم يعرف التاريخ مثيلاً لها، منذ أن دمر المغول بغداد في عام 1258م، لأن التدمير الإسرائيلي طال العديد من المواقع الأثرية، ومنها تل العجول وتل السكن ومقبرة دير البلح، التي تضم العديد من التوابيت الأثرية، كما تم قصف العديد من الكنائس ككنيسة القديس برفيريوس، وتم قصف وتدمير العديد من المساجد مثل المسجد العمري في غزة والمسجد العمري في جباليا، ومسجد المحكمة في الشجاعية، ومسجد سيدي هاشم، كما تم تجريف مقبرة بيت حانون ونبش 600 قبر فيها، والعديد من المقابر الأخرى.

كما وتم تدمير مئات المباني التاريخية، ومنها قصر الباشا وهو أثر مملوكي، تم تحويله إلى متحف في عام 2010م، وكان يضم 100.000 قطة أثرية، كما تم تدمير بيت السقا التاريخي وهو من الفترة العثمانية، وتم تدمير المدرسة الكاميلية، وحمام السمرة وكان آخر الحمامات العثمانية في غزة، كما تم قصف المشفى المعمداني وهو بناء تاريخي شيد في عام 1882م.

بدوره بيّن قراقع أن التدمير الوحشي في غزة، طال حتى هذه اللحظة أكثر من 200 موقع أثري وحضاري فلسطيني أصيل، كالمتاحف والمراكز الثقافية والتراثية، كما تم تدمير متحف رفح ومتحف القرارة، وتم حرق (متحف الفندق)، وحرق مئات المكاتب الخاصة والعامة كمكتبة خانيونس، وتم تدمير 12 جامعة ونهب مقتنيات مخازن الآثار وأراشيف وحفظ المخطوطات والجداريات، وتدمير المدارس والجامعات ورياض الأطفال، ومباني الوزارات وحرق سجلاتها ومحفوظاتها الإلكترونية والورقية؛ وحرق دور النشر والمراكز الثقافية، ومقار شركات الإنتاج الفني والثقافي.

كما وحصدت آلة الحرب الإسرائيلية حتى هذه اللحظة، أرواح 44 عالماً من الأكاديميين وأساتذة الجامعات، والكتاب والروائيين والصحفيين وصناع المحتوى، ونشطاء المجتمع المدني، وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة 94 استاذاً جامعياً 17 منهم يحملون درجة البروفيسور، و59 يحملون درجة الدكتوراه، و18 درجة الماجستير.

وأضاف قراقع إنها فعلاً حرب تطهير عرقي وثقافي شاملة، لهذا ميزت أفعال دولة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمها في غزة، على أنها جرائم إبادة جماعية، ما دفع بدولة جنوب إفريقيا إلى رفع دعواها ضد (إسرائيل) بتلك التهمة أمام محكمة العدل الدولية.

كما دمرت جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 300.000 منزل في غزة، ونهبت محتوياتها من قبل الجنود، وهو لا يكف عن تكرار محاولاته المسعورة لتهجير السكان من منازلهم قسراً وتحت تهديد الرصاص والقذائف.

مشيراً إلى أن ذلك تجسيدى حرفي لدعوات قادة (إسرائيل) ووزرائها لحرق غزة وضربها بالقنابل النووية؛ وعدم إبقاء أي أثر لأي فلسطيني في غزة، وهي دعوات أسست على مقاربة نتنياهو للحرب في غزة بحرب اليهود بقيادة "يهوشع بن نون" مع العماليق الكنعانيين كما ورد في التوراه، وعدم التردد في ذبحهم عن بكرة أبيهم وإبادتهم جميعاً، كما فعل يهوشع وجيشه بسكان مدينة أريحا الكنعانية، وتدمير الكينونة الثقافية والفكرية والحضارية لشعبنا، وقطع دابر السردية التاريخية لفلسطين والفلسطينيين.