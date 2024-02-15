مدير إف بي آي يجري زيارة غير معلنة إلى إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" أن مديره كريستوفر راي قام مؤخرا بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية وبحث الحرب في غزة.
ووفقا لبيان صادر عن الوكالة الأمريكية، التقى راي أيضا عملاء من وكالته متمركزين في تل أبيب، حيث أكد على أهمية عملهم الذي يتعلق بحركة "حماس" و"حزب الله"، مكرر دعم الـ"إف بي آي" لإسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.
ونقل البيان عن راي قوله إن "شراكة مكتب التحقيقات الفدرالي مع نظرائنا الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية، وأنا واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردا على هذه الهجمات".
وأشار إلى أن تركيز راي انصب على جهود وكالته ضد المنظمات الأجنبية التي تشيد بالهجمات على إسرائيل وتهدد بمهاجمة الولايات المتحدة، سواء في الخارج أو الداخل، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفدرالي "كان وسيستمر في الاستجابة لطلبات إسرائيل للحصول على الدعم".
MENAFN15022024000205011050ID1107855518
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.