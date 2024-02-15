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مدير إف بي آي يجري زيارة غير معلنة إلى إسرائيل

2/15/2024 4:18:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" أن مديره كريستوفر راي قام مؤخرا بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية وبحث الحرب في غزة.

ووفقا لبيان صادر عن الوكالة الأمريكية، التقى راي أيضا عملاء من وكالته متمركزين في تل أبيب، حيث أكد على أهمية عملهم الذي يتعلق بحركة "حماس" و"حزب الله"، مكرر دعم الـ"إف بي آي" لإسرائيل في أعقاب أحداث 7 أكتوبر.

ونقل البيان عن راي قوله إن "شراكة مكتب التحقيقات الفدرالي مع نظرائنا الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية، وأنا واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردا على هذه الهجمات".

وأشار إلى أن تركيز راي انصب على جهود وكالته ضد المنظمات الأجنبية التي تشيد بالهجمات على إسرائيل وتهدد بمهاجمة الولايات المتحدة، سواء في الخارج أو الداخل، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفدرالي "كان وسيستمر في الاستجابة لطلبات إسرائيل للحصول على الدعم".

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