واشنطن تتطلع لهدنة مؤقتة واحتجاجات بإسرائيل على تجميد مفاوضات الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن بلاده تسعى للتوصل إلى هدنة مؤقتة في غزة كجزء من صفقة محتملة لتبادل الأسرى، في حين شهدت إسرائيل احتجاجات على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميد المحادثات بشأن المحتجزين.

وأضاف سوليفان في تصريحات أدلى بها أمس الأربعاء، أن الهدف هو البدء“بهدنة مؤقتة” والبناء عليها من أجل الوصول إلى وضع أكثر استدامة.

من جهته، قال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن واشنطن تعتقد أن مفاوضات القاهرة بشأن غزة كانت بناءة.

وأضاف في لقاء مع شبكة "سي إن إن"، أن واشنطن لا تزال منخرطة ومتمسكة بالأمل أن تؤدي المحادثات إلى نتيجة إيجابية.

وفي الإطار، قالت وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون، إن الوزير لويد أوستن بحث أمس في اتصال مع نظيره "الإسرائيلي" يوآف غالانت مفاوضات تأمين إطلاق سراح من وصفهم بالرهائن المتبقين لدى حركة "حماس”.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال السفير الأميركي في قطر تيمي ديفيس، إن بلاده تنظر بتفاؤل حذر إلى المفاوضات الجارية في مصر، بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف ديفيس، أن جهود الولايات المتحدة تتركز حاليا على التوصل إلى حل سلمي للنزاع، واستحداث خطة يمكن أن تؤدي لقيام دولة فلسطينية.

وكانت القاهرة شهدت أمس الثلاثاء، جولة مفاوضات جديدة بمشاركة "إسرائيلية" وأميركية، وذكرت تقارير أن المحادثات لم تحرز تقدما في ظل رفض تل أبيب عددا من المطالب التي قدمتها حركة "حماس" في وقت سابق للوسطاء.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس، إن على حركة "حماس" التنازل عن شروطها، مضيفا أنه يمكن حينها التقدم في المفاوضات.

وأضاف نتنياهو، أن مفتاح إطلاق سراح بقية "المختطفين" هو مواصلة الضغط العسكري على "حماس"، التي تطالب بأن يفضي أي اتفاق لوقف العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من 4 أشهر.

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية" إن رئيس الوزراء أمر الوفد“الإسرائيلي”، الذي كان من المفترض أن يسافر اليوم الخميس لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة بعدم الذهاب إلى هناك.

وفي السياق، ذكرت هيئة بث الاحتلال، أن نتنياهو اتخذ القرار دون علم الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، مشيرة إلى أنهما سيطالبان في مجلس الحرب اليوم الخميس بالمشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات.

أما القناة 13 "الإسرائيلية"، فنقلت عن مسؤول "إسرائيلي" لم تسمه أن خلافا نشب بين النخبة السياسية والأمنية في "إسرائيل" بشأن مشاركة الوفد في محادثات القاهرة.

وبحسب تقديرات تل أبيب، لا يزال هناك نحو 130 "إسرائيليا" محتجزين في غزة، ويرجح أن 30 منهم قتلوا.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام للاحتلال بأن أهالي الأسرى "الإسرائيليين" تظاهروا الليلة الماضية أمام منازل كل من نتنياهو، ووزير

الاحتلال يوآف غالانت، وعضو مجلس الحرب بيني غانتس،

بعد إلغاء سفر وفد التفاوض إلى القاهرة، مطالبين بإبرام صفقة تبادل فورا.

وهدد أهالي الأسرى“الإسرائيليين” بالاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب إذا واصل نتنياهو تجاهلهم.

والليلة الماضية أيضا، اقتحم عشرات المتظاهرين من حركة "تغيير الاتجاه" مقر حزب الليكود "الإسرائيلي" في تل أبيب احتجاجا على استمرار الحرب على غزة.

وطالب المحتجون بحجب الثقة عن حكومة بنيامين نتنياهو، وتحديد موعد لإجراء انتخابات فورية، معتبرين أنها حكومة متطرفة وتضحي بالمواطنين من أجل بقائها السياسي.

كما طالبت الحركة أعضاء حزب الليكود بإزاحة ما وصفته بالتيار المتطرف عن الحكومة.