"ذا بودي شوب" تضع الشركة تحت إدارة الحصول على حماية الدائنين

(MENAFN
) أعلنت إدارة شركة ذا بودي شوب، وهي شركة متخصصة في مستحضرات التجميل معروفة في المملكة المتحدة ولها تاريخ يمتد لما يقرب من خمسين عامًا، قرارها بوضع الشركة تحت إدارة الحصول على حماية الدائنين، مما يعرض أكثر من ألفي وظيفة للخطر, وهذه الخطوة الهامة جاءت في ظل التحديات المالية التي تواجه الشركة، مما دفع إلى تعيين خبراء من استشارات "اف آر بي" للإشراف على عملية الإدارة, وفي المملكة المتحدة، الإدارة هي إجراء قانوني يشمل استخدام خبراء ماليين لتقييم قابلية الشركة للبقاء ومحاولة إنقاذ عملياتها.
كما أكدت استشارات "اف آر بي" تعيينها من قبل ذا بودي شوب إنترناشيونال ليمتد لإدارة عملية الحصول على حماية الدائنين, وتم تعيين توني رايت وجيف رولي وألستير ماسي من "اف آر بي" كمسؤولين مشتركين مكلفين بالإشراف على شؤون عمليات الشركة في المملكة المتحدة, وتهدف هذه القرارات، وفقًا لـ "اف آر بي" ، إلى توفير الاستقرار والمرونة والأمان أثناء بحث السبل لضمان مستقبل ذا بودي شوب وتنشيط هذه العلامة البريطانية الشهيرة.
كذلك سيتم إبلاغ الدائنين والموظفين في الآجال القانونية المنصوص عليها في اللوائح المعنية كجزء من عملية الإدارة، وتعد هذه الخطوة حاسمة لضمان الشفافية والالتزام بالتزامات قانونية أثناء التنقل في التحديات المعقدة المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة المالية, وجاء قرار الدخول في إدارة عقب بيع ذا بودي شوب في نهاية عام 2023 من قبل المالك السابق، شركة ناتورا كوسميتيكوس البرازيلية، إلى صندوق الاستثمار الألماني أوريليوس. تتطلب هذه التغييرات في الملكية، جنبًا إلى جنب مع التحديات المالية المستمرة التي تفاقمها ظروف السوق الأوسع، ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة الوضع المالي للشركة ووضع مسار نحو الاستدامة.
في حين يبدأ ذا بودي شوب في المملكة المتحدة هذه المرحلة من الإدارة تحت إرشادات استشارات "اف آر بي"، ينتظر أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والدائنين والعملاء، مزيدًا من التطورات ويأملون في حل يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية بينما يحافظ على إرث هذه العلامة البريطانية الشهيرة.
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