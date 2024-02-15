مايكروسوفت تعلن عن استخدام مجموعات قرصنة بروسيا والصين وإيران لبرامج "أوبن إيه آي" لتحسين الهجمات الإلكترونية

(MENAFN
) في بيان صادر حديثًا، كشفت الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة مايكروسوفت أن مجموعات قرصنة مرتبطة بروسيا والصين وإيران قامت باستخدام أدوات من برنامج "أوبن إيه آي", المدعوم من قبل مايكروسوفت لتحسين تقنيات هجماتها الإلكترونية وخداع أهدافها, وكشف تقرير مايكروسوفت، الصادر يوم الأربعاء الموافق 14 شباط، عن تتبعها لهذه المجموعات القرصنة التي لها صلات بالاستخبارات العسكرية الروسية، والحرس الثوري الإيراني، وحكومات الصين وكوريا الشمالية, وقد استفادت هذه المجموعات بشكل نشط من النماذج اللغوية الكبيرة ضمن برنامج "أوبن إيه آي" لتعزيز حملاتها القرصنة.
كما يشمل استخدام هذه النماذج اللغوية، المعروفة عادة باسم الذكاء الاصطناعي , معالجة كميات هائلة من البيانات النصية لتوليد ردود تقترب بشكل كبير من أنماط الكلام البشرية, وتسلط النتائج التي حصلت عليها مايكروسوفت الضوء على التكتيكات المعقدة التي تستخدمها هذه الجهات القرصنة المدعومة من الدولة، حيث يستغلون تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية عملياتهم القرصنة.
كذلك جاءت اكتشافات الشركة تزامنًا مع فرضها لحظر شامل على مجموعات القرصنة المدعومة من الدولة من الوصول إلى منتجاتها ذات الذكاء الاصطناعي, وأكد توم بيرت، نائب الرئيس لأمان العملاء في مايكروسوفت، التزام الشركة بمنع الجهات المهددة من استغلال تكنولوجيتها، مشيرًا: "بغض النظر عما إذا كان هناك أي انتهاك للقانون أو أي انتهاك لشروط الخدمة، نحن لا نرغب في أن تتمكن تلك الجهات التي حددناها، والتي نتتبعها، ونعرف أنها جهات مهددة من جميع الأنواع، من استخدام هذه التكنولوجيا", وتؤكد تصريحات بيرت الموقف النشط لمايكروسوفت في التعامل مع المخاطر المرتبطة بسوء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الضارة.
في حين تسلط هذه الكشفية الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه شركات التكنولوجيا في حماية منصاتها ضد الأنشطة الخبيثة التي تنظمها الدول الراعية. مع استمرار تطور التهديدات الإلكترونية بتعقيداتها، تظل الشركات مثل مايكروسوفت يقظة في تنفيذ تدابير صارمة لحماية منتجاتها والتخفيف من الآثار المحتملة للهجمات الإلكترونية على مستخدميها وأصحاب المصلحة.
MENAFN15022024000045015682ID1107855463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.