مخزونات النفط الخام الأمريكية تتزايد رغم تراجع مخزونات البنزين والمشتقات النفطية

(MENAFN
) وفقًا لأحدث تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي تم نشره يوم الأربعاء الموافق 14 شباط، شهدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع المنتهي في 9 فبراير 2024, وكشفت الإدارة أن مخزونات النفط الخام قفزت بمقدار 12 مليون برميل كبير، لتصل إلى مجموع يبلغ 439.5 مليون برميل, وتجاوز هذا الارتفاع توقعات المحللين الذين استطلعتهم رويترز، والذين توقعوا زيادة أقل بكثير بمقدار 2.6 مليون برميل, بالإضافة إلى ذلك، أبرز التقرير ارتفاعًا بمقدار 710 ألف برميل خاصة في مركز التسليم في كوشينج، أوكلاهوما.
كما لفت التقرير إلى انخفاض في معدل استهلاك النفط الخام من قبل المصافي، الذي انخفض بمقدار 298 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع المذكور, وعلاوة على ذلك، شهد معدل استخدام المصافي انخفاضًا بنسبة 1.8 نقطة بالمئة، مما يشير إلى انخفاض في القدرة التشغيلية داخل قطاع التكرير.
كذلك أشار التقرير أيضًا إلى انخفاض في مخزونات البنزين والمشتقات النفطية, وانخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى مجموع يبلغ 247.3 مليون برميل, وتجاوز هذا الانخفاض توقعات المحللين الذين استطلعتهم رويترز، والذين توقعوا انخفاضًا أقل بمقدار 1.2 مليون برميل, وبالمثل، شهدت مخزونات المشتقات النفطية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفاضًا بمقدار 1.9 مليون برميل، ليصل المجموع إلى 125.7 مليون برميل, وتجاوز هذا الانخفاض أيضًا توقعات المحللين، حيث توقعوا انخفاضًا بمقدار 1.6 مليون برميل.
في حين كشف التقرير أن صافي واردات النفط الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، مما يشير إلى تقليل البلاد لاعتمادها على النفط المستورد, وتؤكد هذه النتائج على الديناميات المعقدة التي تلعب دورًا في سوق الطاقة الأمريكية، تحت تأثير عوامل مثل مستويات الإنتاج وقدرات التكرير وأنماط الاستهلاك المحلية.
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