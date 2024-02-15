أسعار النفط تنخفض بسبب المخاوف من مخزونات الولايات المتحدة والتهديدات الأمنية

(MENAFN
) شهدت عقود النفط انخفاضا ملحوظا يوم الأربعاء الموافق 14 شباط، حيث انخفضت الأسعار بدولار واحد عند التسوية، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكية والمخاوف المتعلقة بتهديد أمني محتمل للولايات المتحدة, وانخفضت عقود نفط برنت بمقدار 1.17 دولار، ما يعادل انخفاضا بنسبة 1.4 بالمئة, لتستقر عند 81.60 دولار، في حين انخفضت عقود النفط الخام الأمريكي غرب تكساس التيارية بمقدار 1.23 دولار، ممثلة انخفاضا بنسبة 1.6 بالمئة, لتصل إلى 76.64 دولار للبرميل.
كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت بمقدار 12 مليون برميل لتصل إلى مجموع يبلغ 439.5 مليون برميل خلال الأسبوع السابق, وهذه الزيادة تتناقض بشكل حاد مع توقعات المحللين، الذين توقعوا زيادة أكثر اعتدالا بمقدار 2.6 مليون برميل, وتفاقمت الزيادة في المخزونات بسبب انخفاض في نشاط التكرير، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022, وانخفض استهلاك التكرير للنفط الخام بمقدار 298 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 14.5 مليون برميل يوميًا بنهاية الأسبوع المنتهي في 9 فبراير, وبالإضافة إلى ذلك، شهد معدل استخدام التكرير انخفاضًا بنسبة 1.8 نقطة في المئة، ليصل إلى 80.6 بالمئة من الطاقة الإجمالية، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، عندما أثرت عاصفة شتوية، وتحديدًا وباء إليوت، على عمليات العديد من المصافي.
كذلك زادت المخاوف من تصريحات رئيس لجنة الاستخبارات الكونغرسية الأمريكية بشأن "تهديد جدي للأمن القومي", وعلى الرغم من عدم تقديم مزيد من التفاصيل، فإن ذكر مثل هذا التهديد دفع بعض المستثمرين في النفط إلى الذعر، مما أضاف إلى الضغوط السلبية على الأسعار. وعلى الرغم من هذه المؤشرات السلبية، حصلت بعض الدعم للأسعار من التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء, وأبقى التقرير على توقعات بزيادة في الطلب العالمي على النفط، متوقعًا زيادة بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و 1.85 مليون برميل يوميًا في عام 2025, واستمرت هذه التوقعات على اتساق مع توقعات المنظمة السابقة، مما أعطى شكلاً من الاستقرار في ظل الغموض المسيطر في سوق النفط.
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