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قبل الحسم مع مورينيو.. توخيل يقدم «قرابين الولاء» لبرشلونة

2/15/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عرض الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، نفسه على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل، بعدما أعلن تشافي هيرنانديز مدرب البارسا، رحيله عن تدريب البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري، وبدأ النادي بالفعل رحلة البحث عن خليفته.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توخيل يمر بأوقات عصيبة مع بايرن ميونخ بعدما ودع كأس ألمانيا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام منافسه المباشر على لقب البوندسليغا، باير ليفركوزن.

وطرحت بعض التقارير الصحفية اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لتولي تدريب برشلونة بدلاً من توخيل، إلا أن "إل موندو ديبورتيفو" قالت إن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني معجب بالمدرسة الألمانية، مشيرة إلى أن توخيل كان خيارًا أول للابورتا عندما أراد بديل لرونالد كومان في صيف 2021.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن محيط توخيل تحرك الآن وعرض خيار التعاقد على إدارة برشلونة معتمدًا على تجاربه الناجحة سواء مع باريس سان جيرمان أو تشيلسي، قبل تقدم مفاوضات النادي الكتالوني مع مورينيو.

وتحدثت بعض التقارير عن مناقشة بايرن ميونخ أيضًا فكرة الإطاحة بتوخيل، من أجل تعيين مدرب البافاري السابق هانز فليك.

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