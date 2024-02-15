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خلفًا لجمال بلماضي.. كيروش يحسم موقفه من تدريب الجزائر

2/15/2024 3:00:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخبي مصر وقطر، موقفه من تدريب الجزائر في الفترة المقبلة، خلفًا لمدرب محاربي الصحراء السابق جمال بلماضي، الذي رحل عن تدريب الخُضر بعد توديع كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات، للنسخة الثانية على التوالي.

وتفاوض مسؤولو الاتحاد الجزائري مع كيروش لتدريب منتخب الخُضر خلفًا لبلماضي حتى كأس العالم 2026، وبحسب موقع "جول" العالمي، فإن المدرب البرتغالي رفض العرض المقدم من وليد سعدي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لتدريب محاربي الصحراء في الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع أن كيروش الذي رحل عن تدريب منتخب قطر قبل شهر من انطلاق بطولة كأس آسيا 2023، قابل عرض الجزائر بالتقدير الشديد، لكنه قرر رفض العرض، ليتجه الاتحاد الجزائري نحو خيارات أخرى.

وتابع الموقع، أن البرتغالي جوزيه بيزيرو المدير الفني لنيجيريا، هو المرشح الأقرب لتدريب الجزائر بعد رفض كيروش، فيما لم يتم استبعاد اسم السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض بطولة ودية مارس المقبل، قبل استكمال تصفيات كأس العالم في يونيو.

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