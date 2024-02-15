رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في الشهيد سليمان الشحي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، واجب العزاء في الشهيد العريف سليمان سعيد الشحي من منتسبي القوات المسلحة، الذي استشهد إثر تعرضه مع عدد من رفاقه لعمل إرهابي في جمهورية الصومال خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيل أفرادها.. وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في رأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي شهيد الوطن، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

كما أدى واجب العزاء إلى جانب سموه .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز