بورشه ترسل السيارة «إيديث 911» إلى مكان غير مسبوق

تحتفل شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية بورشه بمرور 30 عاما على إطلاق سيارتها بورشه 911 ذات الدفع الرباعي بقيادة إحدى سيارات هذا الطراز إلى أعلى نقطة وصلت إليها سيارة من هذا الطراز، على ارتفاع 22093 قدما فوق مستوى سطح البحر (6734 مترا).

وفي حين تفضل بورش عرض سياراتها في قاعات العرض الفاخرة، فإن هذه السيارة من طراز 911 تظهر مغطاة بالأوساخ ولن يتم غسلها في وقت قريب.

وهذه الأوساخ على السيارة لم تأت من أي مكان قريب وإنما بعد رحلة قامت بها السيارة إلى قمة جبل أوخوس ديلا سالادو، على الحدود بين الأرجنتين وشيلي.

ويوجد في القمة أيضا أعلى بركان نشط في العالم، وهي أكبر نقطة جذب لسائقي السيارات المغامرين تماما، كما تجذب قمة إفريست هواة تسلق الجبال.

ولأول مرة تصل سيارة من طراز عائلة 911 إلى هذه القمة الجبلية. وقد اخترقت السيارة 911 ألتيتيود التي تشبه سيارة فولكس فاغن بيتلز الحافة الغربية للبركان على ارتفاع 6734 مترا فوق مستوى سطح البحر، لتسجل رقما قياسيا لأي سيارة تصل إلى هذه النقطة، ليس فقط بالنسبة لسيارات بورشه وإنما لجميع السيارات.

ولم تذكر بورشه لماذا اعتقدت أن من الضروري تعديل سيارتها الرياضية الأيقونية لكي تصل إلى مثل هذه الارتفاعات، لكن ربما كانت مدفوعة بالمقولة البسيطة "لأنها هناك" التي أطلقها متسلق الجبال الإنجليزي جورج مالوري الذي مات في ثالث محاولة له للوصول إلى قمة إفريست عام 1924.

واستخدمت الشركة الألمانية "إيديث 911" كسيارة رئيسية في الرحلة التذكارية، واختارت سيارة احتياطية أطلقت عليها اسم دوريس للمشاركة في الرحلة للاحتفال بمرور 30 سنة على تقديم السيارة 911 رباعية الدفع.

واعتمدت السيارتان اللتان وصلتا إلى قمة الجبل على السيارة 911 فور إس رباعية الدفع.

لكنهما احتفظتا بالمحرك الصندوقي سعة 3 لترات بقوة 450 حصانا، مع صندوق تروس يعطي 7 سرعات يتم التنقل بينها يدويا.

وفي الوقت نفسه، غير مهندسو بورشه كل شيء في السيارتين، باستثناء المحرك، للقيام بهذه الرحلة الاستكشافية، مع تزويدهما بأحدث التقنيات المتاحة في عالم السيارات. وعلاوة على ذلك، حرص المهندسون على أن يكون وزنها أخف ما يمكن حتى تتمكنان من المناورة في المسارات الوعرة.



