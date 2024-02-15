إضافة سيارة ملكة بريطانيا الراحلة إلى قاعة عرض سيارات بنتلي التاريخية

أصبحت السيارة مولساني صالون، المخصصة لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية والمزودة برف مخصص لحقيبة يد الملكة أحدث سيارة تضاف إلى قاعة عرض السيارات التاريخية للعلامة التجارية الشهيرة بنتلي.



تم تصنيع هذه السيارة ذات اللون الأخضر الداكن بمواصفات خاصة للملكة وبلغ سعرها 275 ألف جنيه إسترليني (345 ألف دولار). ولا يستخدم الملك الحالي تشارلز الثالث هذه السيارة وأعادتها العائلة الملكية البريطانية إلى مركز التراث لعرضها في القاعة المخصصة للسيارات التاريخية.

وتضم القاعة الموجودة في مصنع الشركة بمنطقة كريوي بالقرب من مدينة ليفربول 45 سيارة من مختلف طرز بنتلي.

وتمت إزالة مسند اليد الأوسط الأمامي في السيارة مولساني صالون حتى يمكن تركيب رف لحقيبة يد الملكة، في حين تمت إضافة باقي التجهيزات الملائمة للاستخدام الملكي للسيارة بما في ذلك السارينة ومصابيح التحذير الزرقاء. كما تحمل السيارة شعار النبالة الملكي مع وجود ستائر خلفية.

انتجت بنتلي الطراز مولساني صالون خلال الفترة من 2009 إلى 2020 وتعمل بمحرك ذي 8 صمامات سعة 75ر6 لترات بقوة 529 حصانا. وتم طلاء هيكل السيارة بالكروم اللامع، شعار "بي" الطائر لسيارات بنتلي والعجلات مقاس 21 بوصة المطلية بالكروم المصقول، والتي تم الحفاظ عليها في أفضل حالاتها خلال السنوات القليلة الماضية.

ومع المظهر الخارجي الفاخر، تأتي القمرة الفخمة للسيارة المكسوة بالجلد، المغطاة بسجاد من صوف الحملان. كما تحتوي السيارة على لوحة تحكم رائعة تضم الأزرار التي تشغل السارينة وإضاءة الشرطة والبوق، وكلها مخفية بذكاء خلف طبقة رقيقة من قشرة الجوز.



