الصين تواجه تحديات مالية وتبحث تدابير لبناء الثقة

(MENAFN
) وفقًا لبعض المحللين، تواجه الصين مشكلة كبيرة تتمثل في "نقص الثقة" بين المدخرين المحليين والمستثمرين الدوليين، والتي يُعتبر أنها عقبة رئيسية تعيق التقدم الاقتصادي للبلاد, ويؤكد هؤلاء الخبراء أن الصين تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ولكنها تحتاج إلى تعزيز الشفافية الحكومية وبذل جهود مشتركة لبناء الثقة بين المشاركين في السوق، سواء داخليًا أو دوليًا, ويشددون على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية لمعالجة هذه القضايا.
كما تواجه الصين مجموعة من التحديات التي ساهمت في إبطاء زخم نموها, ومن بين هذه التحديات التقلبات العنيفة في سوق الأسهم، والمشاكل الناجمة عن تأثير الجائحة على قطاع العقارات، والثقة المكبوتة للمستهلكين، والأعباء المتزايدة للديون على الحكومات المحلية, وهذه العوامل ساهمت مجتمعة في تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2023 زيادة بنسبة 5.2 بالمئة فقط، وهو أدنى معدل منذ عام 1990، باستثناء الفترة المتزامنة مع اندلاع جائحة كوفيد-19.
كذلك اتخذت الحكومة الصينية عدة تدابير تهدف إلى استقرار وإحياء الأسواق، مثل حقن السيولة من خلال خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك والقضاء على أنشطة بيع الأسهم بالربح السريع، فإن تعيين مراقب صارم، وو تسمى عامة "جازار الوسطاء"، لقيادة لجنة الرقابة على الأوراق المالية يؤكد على جدية السلطات في التعامل مع هذه القضايا, ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه التدابير قد لا تحقق النتائج المرجوة دون تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
وبالمجمل، فإن استعادة الثقة بين المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، أمر بالغ الأهمية للصين للتغلب على التحديات الاقتصادية والحفاظ على النمو على المدى الطويل, وهذا يتطلب نهجًا متعدد الجوانب يشمل ليس فقط تدخلات السوق على المدى القصير ولكن أيضًا إصلاحات سياسية شاملة تهدف إلى تحسين الشفافية والحوكمة والصمود العام للاقتصاد الصيني.
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