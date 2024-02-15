ألمانيا تتفوق في التصنيفات العالمية على اليابان رغم النمو

(MENAFN
) كشفت البيانات الرسمية التي صدرت اليوم الخميس بتاريخ 15 شباط, أن الاقتصاد الياباني شهد نموًا متواضعًا بنسبة 1.9 بالمئة في السنة الماضية, وعلى الرغم من هذا النمو، فقد تفوقت ألمانيا على اليابان لتحتل موقع الاقتصاد الثالث في العالم, يمكن أن يعزى هذا التحول إلى حد كبير إلى تراجع قيمة الين مقابل العملات الأخرى، لا سيما الدولار.
كما وصل الناتج المحلي الإجمالي لليابان إلى 4.2 تريليون دولار، متخلفًا عن 4.5 تريليون دولار لألمانيا، حسب الأرقام الأخيرة, ولعب انخفاض قيمة الين دورًا حاسمًا في هذا التحول، حيث انخفض بأكثر من 18 بالمئة خلال الفترة من 2022 إلى 2023، مع انخفاض بنسبة 7 بالمئة في العام الماضي وحده, ومن الجدير بالذكر أن قرار بنك اليابان بالاستمرار في فرض أسعار فائدة سلبية اختلف عن سياسات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، مما ساهم في تراجع قيمة الين.
كذلك تعتمد اليابان وألمانيا على نطاق واسع على الصادرات, ومع ذلك، تواجه اليابان تحديات أكبر، مثل نقص العمالة الشديد وتراجع السكان، مقارنة بألمانيا, وهذه العوامل أثرت على أداء اليابان الاقتصادي، مما أدى إلى تحويلها عن موقعها السابق, ونظرًا إلى الأمام، فإن الهند، بتركيبتها السكانية الشابة ومعدلات نموها القوية، مستعدة لتجاوز كل من اليابان وألمانيا لتحتل موقع الاقتصاد الثالث في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين. تشير التوقعات إلى أن هذا التحول قد يحدث في وقت لاحق في العقد الحالي.
في حين تشير البيانات الأخيرة من المجلس إلى انكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الاقتصاد الياباني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام السابق, ويمثل هذا الانكماش الهبوطي الثاني على التوالي في الإنتاج، بعد انكماش بنسبة 0.8 بالمئة تم الإبلاغ عنه من يوليو إلى سبتمبر, وتتناقض هذه الأرقام مع توقعات نمو بنسبة 0.2 بالمئة, مما يشير إلى وجود تحديات محتملة في طريق اليابان الاقتصادي.
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