«ديجتال تري» تستحوذ على حصة أغلبية في «بلاتكس» بدبي

أعلنت «ديجتال تري»، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية المبتكرة عن أحدث إنجازاتها باستحواذها على حصة أغلبية في شركة بلاتكس، وهي شركة للحلول الرقمية المبتكرة توفر حلول مراكز الاتصال وتجربة العميل وأتمتة المبيعات، وتتخذ من دبي مقراً لها. وتتخصص شركة «بلاتكس» في منصات القنوات المتكاملة لخدمة العملاء التي أحدثت ثورة في إدارة علاقات العملاء عبر جميع قنوات الاتصال باستخدام تقنيات التعلم الآلي والأتمتة والذكاء الاصطناعي، كما طورت الشركة دورة قيمة الذكاء الاصطناعي.

وتوفر «بلاتكس» التكامل والتخصيص بكل سهولة وبشكل لحظي، من خلال بيئة دردشات مبرمجة تفاعلية (شات بوت) سهلة الاستخدام من دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية تقريباً، كما تعزز تجربة العملاء من خلال استغلال محركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يترجم تفاعل العملاء إلى نتائج مؤثرة وتحليلات قيمة.

وتعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة لشركة ديجتال تري، حيث تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها العالمية وتعزيز وجودها في المشهد الرقمي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط.

وعبر فانوس ديميتريو، المدير التنفيذي لشركة ديجتال تري، عن رضاه، وقال: «تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية تتويجاً لرحلة بدأت قبل 16 شهراً، نحن نمتلك القدرة على تقديم حل شامل ومتكامل عبر رحلة المستخدم الحديثة، من خلال دمج قوى خدماتنا وشراكاتنا التسويقية الإبداعية الموجهة نحو العملاء مع البراعة التكنولوجية العميقة لشركة بلاتكس في أتمتة الصوت والبيانات».

وقال ثيو ميدلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ديجتال تري: «نحن سعداء بتحقيق أربعة أهداف مهمة من خلال استحواذنا على شركة بلاتكس في دبي. أولاً، استحوذنا على شركة محلية قوية، وثانياً، تمتلك بلاتكس قوائم مالية مستقرة، وثالثاً، تتمتع «بلاتكس» بقاعدة عملاء واعدة ومتنوعة، والأهم من ذلك، نعتبر وليد طربيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاتكس شريكاً محلياً ذا سمعة طيبة ومحترفاً، وستساعدنا هذه العوامل الأربعة على توسيع نطاق عمل شركة بلاتكس وأيضاً إنشاء فرع لشركتنا ديجتال تري على أساس متين».

وقال وليد طربيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاتكس: «نشعر بسعادة غامرة في شركة بلاتكس بسبب الإمكانات الكبيرة وأوجه التعاون التي تنتظرنا عبر الاندماج مع شركة ديجتال تري، ومع بدء هذا الفصل الجديد، سنظل ملتزمين بقيمنا الأساسية وفريقنا، والأهم من ذلك، سنستمر في التفوق وتقديم الأفضل لجميع الأطراف المعنية لدينا. ولا يعكس هذا الاندماج ما توصلنا إليه من إنجازات فحسب، بل هو إبراز للعمل الرائد الذي نحن على استعداد للقيام به».

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