431 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» في 2023

أعلنت «تبريد»، الشركة الإماراتية المتخصصة عالمياً في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2023، حيث حققت أرباحاً قدرها 431.1 مليون درهم بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح قدرها 600.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2022، أي بانخفاض 28%، نتيجة تسجيل مصاريف ضريبة الدخل المؤجلة بقيمة 358.8 مليون درهم خلال 2023. ووافق مجلس إدارة «تبريد» على توزيع أرباح قياسية تبلغ 15.5 فلساً للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 15% عن الأرباح الموزعة في عام 2022.

وقال بيان للشركة: إن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 1.2 مليار درهم، وارتفع صافي أرباح الشركة قبل الضريبة بنسبة 24% ليصل إلى 751.4 مليون درهم (مقارنة بـ 600.2 مليون درهم في عام 2022)، وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم، بزيادة 9%، مقارنة بإيرادات عام 2022.

وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: «في مثل هذا الوقت من العام الماضي، تحدثت عن خطط «تبريد» للنمو، وعن سعينا لنقل خبراتنا المعروفة على مستوى العالم إلى أسواق جديدة. ونتائج عام 2023 تؤكد نجاحنا في تحقيق وعودنا؛ حيث نمارس عملياتنا الآن في ستة بلدان، من ضمنها الهند، لتوفير التبريد المستدام لعملائنا».

وأضاف: «إن هذه الإنجازات هي مجرد بداية؛ حيث سنواصل في السنوات المقبلة استثمار خبرات «تبريد» الفريدة وتاريخها الحافل بالإنجازات، عبر استهداف فرص التوسع القوية والمدروسة، والتي ستحقق عوائد جيدة لمستثمرينا، وتعود بالنفع على البلدان والمجتمعات التي نعمل فيها».

ميزانية

وخلال عام 2023، تعززت ميزانية «تبريد» العمومية بشكل أكبر، وتأكد ذلك من خلال تحسن نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتبلغ 4.11 مرات، مقارنة مع النسبة المسجلة في نهاية السنة المالية 2022 والتي بلغت 4.49 مرات. وانخفض صافي ديون «تبريد» في عام 2023 نتيجة للإيرادات النقدية القوية، ولانخفاض إجمالي الدين بفضل استراتيجيتها الاستباقية في إدارة الديون. وبفضل الإدارة المالية الحكيمة، نجحت الشركة بتخفيض صافي تكاليف التمويل بنسبة 24%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.

كما واصلت «تبريد»، على مدار العام الماضي، الحفاظ على تدفقاتها النقدية القوية، مدعومة بالعقود طويلة الأجل وبهوامش الربح المرنة، والإدارة الفعالة لرأس المال التشغيلي. وبلغ إجمالي صافي الدخل النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.31 مليار درهم في عام 2023، مقارنة مع 1.35 مليار درهم في عام 2022، في حين ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 8% لتبلغ 1.21 مليار درهم، مدعومة بالدخل التشغيلي القوي، ومواصلة الاستثمار في النمو وتعزيز انسيابية عمليات المشاريع الحالية.

تأثير محاسبي

ومع صدور قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات خلال العام الماضي، كان هناك تأثير محاسبي غير نقدي وغير مكرر للالتزام الضريبي المؤجل بقيمة 359 مليون درهم، حيث بلغ صافي أرباح «تبريد» 431 مليون درهم في عام 2023.

وخلال عام 2023، أضافت الشركة 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة عبر مشاريعها في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي. وجاء هذا التوسع مدفوعاً إلى حد كبير بالتوصيلات الإضافية في مناطق الامتياز الحالية، بالإضافة إلى بناء المحطات الجديدة. كما واصلت «تبريد» تعزيز حضورها داخل أسواقها الرئيسية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر إضافة 31 ألف طن تبريد في دولة الإمارات، و14 ألف طن تبريد في المملكة العربية السعودية، و3 آلاف طن تبريد في البحرين، وألف طن تبريد في عُمان.

كما شهد العام الماضي دخول «تبريد» إلى السوق الهندية عبر عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة «تاتا للعقارات»، بما يؤكد التزام الشركة بتنويع مشاريعها والتوسع خارج النطاق الجغرافي لدول مجلس التعاون الخليجي. ومع توسعها نحو السوق الدولية، حافظت «تبريد» على التزامها بتحسين مشاريعها الحالية لتعزيز الإيرادات، حيث ارتفع إجمالي سعة وصلات التبريد في عام 2023 ليصل إلى 1.303 مليون طن تبريد.

وشهدت «تبريد» خلال عام 2023 تحولاً إيجابياً على محاور عدة، فبالتزامن مع احتفالها باليوبيل الفضي لانطلاق رحلتها المستدامة نحو الريادة العالمية في قطاع تبريد المناطق، عززت «تبريد» دورها الفاعل في دعم جهود الاستدامة، عبر رعايتها لـ «المؤتمر العالمي الثاني للمرافق» كشريك تبريد حصري، ومشاركتها الفاعلة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 28) في ديسمبر، حيث استعرضت أحدث مشاريعها عبر منصتها في جناح «مبادلة»، بالإضافة لمشاركة مدرائها التنفيذيين في الحوارات وحلقات النقاش التفاعلية في المنطقتين الخضراء والزرقاء. كما رسخت «تبريد» من مكانتها كشركة عالمية رائدة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» و«تحالف حلول التبريد».. وفي ختام مشاركتها في مؤتمر «كوب 28»، وقعت «تبريد» اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة خضراء بقيمة 600 مليون درهم، بما يمكنها من تلبية متطلبات التوسع المستقبلية بسرعة ومرونة.

وانسجاماً مع «عام الاستدامة» 2023 في دولة الإمارات، انضمت «تبريد» إلى الموقعين على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في الدولة، وعلى «إعلان أبوظبي للتمويل المستدام» و«التعهد العالمي للتبريد»، بما يشير إلى التزامها الواضح بدعم جهود دولة الإمارات وغيرها من الدول في الوصول إلى أهدافها وتحقيق الحياد المناخي، بالاعتماد على عمليات تحد من استهلاك الطاقة. ومن جهة أخرى، تعزز ارتباط «تبريد» الجوهري بمفاهيم الاستدامة من خلال محطتها الجديدة لتبريد المناطق بالطاقة الحرارية الجوفية، والتي تم تطويرها بالشراكة مع «أدنوك» في مدينة مصدر، وتعتمد على الطاقة الحرارية المتجددة في جوف الأرض لإنتاج المياه المبردة واستخدامها في شبكة التبريد القائمة.

وخلال العام الماضي أيضاً، تم تعيين اثنين بمنصبين جديدين رفيعي المستوى ضمن فريق الإدارة التنفيذية لشركة «تبريد» في 1 مايو 2023؛ حيث تولت نادية بردويل منصب رئيس الشؤون القانونية، وشغل فيليب كوكيل منصب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال.

أبرز النتائج

. ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 9% لتصل إلى 2.4 مليار درهم (مقارنة بـ 2.2 مليار درهم في عام 2022).

. بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.2 مليار درهم، وحافظت على هامش مرتفع بنسبة 50% (مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في عام 2022).

. ارتفع صافي أرباح الشركة قبل الضريبة بنسبة 24% ليصل إلى 751.4 مليون درهم (مقارنة بـ 600.2 مليون درهم في عام 2022).

. زيادة إجمالي السعة المتصلة إلى 1.303 مليون طن تبريد.

. إضافة 53 ألف طن من الوصلات لعملاء جدد.

. ارتفعت أحجام الاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي.

الآثار البيئية

. توفير 2.52 مليار كيلواط/ساعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما يكفي لتزويد أكثر من 143 ألف منزل بالطاقة سنوياً.

. الحد من انبعاث 1.5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ما يعادل إزالة حوالي 330 ألف مركبة من الطرقات سنوياً.

. إنشاء وتشغيل أول محطة لتبريد المناطق تعمل بالطاقة المتجددة (الحرارة الجوفية) في الشرق الأوسط بالشراكة مع «أدنوك» في مدينة مصدر، بأبوظبي.





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