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بوتين يشكو من سهولة أسئلة المذيع الأمريكي تاكر كارلسون

2/15/2024 2:18:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه فوجئ بعدم وجود أسئلة حادة من المحاور الأمريكي تاكر كارلسون في مقابلة تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضي.

وقال بوتين للمذيع التلفزيوني الروسي بافيل زاروبين إنه أراد أن يكون كارلسون أكثر عدوانية وهو ما كان سيعطيه الحق في الرد بالقدر نفسه من الحدة.

وأضاف بوتين في تصريحات بُثت أمس الأربعاء "بصراحة، اعتقدت أنه سيتصرف بعدوانية ويطرح ما يسمى بالأسئلة الحادة. لم أكن مستعدا لذلك فحسب، بل أردت ذلك، لأنه كان سيمنحني الفرصة للرد بالطريقة نفسها".

وفي أول مقابلة له مع صحفي أمريكي منذ عامين تقريبا أي قبل بدء الحرب في أوكرانيا، أخضع بوتين كارلسون لمحاضرة مدتها نصف ساعة عن التاريخ.

وأخبر بوتين المذيع الروسي بأنه فوجئ بأن كارلسون لم يقاطعه كثيرا.

وقال بوتين "بصراحة، لست راضيا بشكل كامل عن هذه المقابلة".

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وافق على إجراء المقابلة مع كارلسون لأن النهج الذي يتبعه مذيع فوكس نيوز السابق يختلف عن التغطية "أحادية الجانب" للصراع في أوكرانيا التي تتبعها العديد من وسائل الإعلام الغربية.


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