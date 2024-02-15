شركات الإمارات تتفوق عالمياً في مكافحة البريد الإلكتروني الاحتيالي

أكدت دراسة مسحية حديثة صادرة عن شركة بروف بوينت، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، أن المؤسسات في الإمارات مستعدة بشكل أكبر بممارسات أمان البريد الإلكتروني مقارنة بنظرائها العالميين.

ووفقًا لتحليل (المصادقة القائمة على النطاق، وتقرير الرسائل، والمطابقة DMARC) والتي أعدته «بروف بوينت» عن الشركات المدرجة ضمن التصنيف السنوي لمجلة فوربس تحت اسم «فوربس العالمية 2000»؛ فإن 80% من المؤسسات في الإمارات قد طبقت ونشرت سجل (المصادقة القائمة على النطاق، وتقرير الرسائل، والمطابقة)، مقارنة بـ 73% فقط من إجمالي الشركات المدرجة عالميًا. يأتي ذلك في الوقت التي تستعد فيه شركات جوجل وياهو وآبل لإطلاق متطلبات جديدة للمصادقة على البريد الإلكتروني، مصممة لمنع المهاجمين من إساءة استخدام البريد الإلكتروني.

ويعتبر DMARC بروتوكولاً للتحقق من صحة البريد الإلكتروني مصمم لحماية أسماء النطاقات من الاستخدام السيء من قبل قراصنة الإنترنت، مما يقلل من مخاطر التنكر للعلامات التجارية؛ ويقوم بالتحقق من هوية المرسل قبل السماح للرسالة بالوصول إلى وجهتها المقصودة. «الرفض» هو أعلى مستوى للحماية في DMARC والمستوى الموصي به، وهو إعداد وسياسة تمنع الرسائل الاحتيالية من الوصول إلى هدفها المقصود.

وأكدت شركتا جوجل وياهو ضرورة وجود مصادقة البريد الإلكتروني عند إرسال الرسائل إلى حساباتهما الخاصة خلال الربع الأول من هذا العام، ستكون لدي الرسائل الجماعية متطلبات أكثر لتلبية متطلبات المصادقة على البريد الإلكتروني، بما في ذلك وجود سياسة DMARC قوية في المكان.

وكشفت النتائج الرئيسية من تحليل DMARC لشركات فوربس العالمية 2000 عن أن 27 % من الشركات ضمن التقرير لا تمتلك سجل DMARC على الإطلاق، مما يشير إلى عدم استعدادها لمتطلبات المصادقة على البريد الإلكتروني القادمة؛ وهو ما يعكس التقدم الكبير في هذا المجال في الإمارات. كما تبين أن 69% من الشركات ضمن التقرير لا تمنع بنشاط وصول رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية إلى عملائها؛ حيث إن أقل من ثلث (31%) فقط قاموا بتنفيذ أعلى مستوى حماية لرفض الرسائل المشبوهة من الوصول إلى صناديق بريدهم الوارد.

وقال إميل أبو صالح، المدير الإقليمي للشركة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لـدى «بروف بوينت»: «تقوم دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات والسعودية، بتحسين استعدادها السيبراني بشكل متواصل، ولكن يجب عليها مواصلة تحسين التدابير ضد محاولات الاتصال الاحتيالية عبر أهم ناقل تهديد - البريد الإلكتروني، حيث يستخدم قراصنة الإنترنت بانتظام طريقة تزييف النطاق للتنكر كمنظمات وشركات معروفة عبر إرسال بريد إلكتروني من عنوان مرسل شرعي مفترض. فقد تم تصميم هذه الرسائل الإلكترونية لخداع الأشخاص للنقر على الروابط أو مشاركة التفاصيل الشخصية التي يمكن استخدامها لسرقة الأموال أو الهويات.»

وأضاف: «من الصعب تقريبًا على مستخدم الإنترنت العادي التعرف على مرسل مزيف من واقعي. من خلال تنفيذ أعلى مستوى من DMARC - «رفض» - يمكن للمؤسسات منع رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية بنشاط من الوصول إلى أهدافها المقصودة، لحماية عملائها وشركائها ومورديها من قراصنة الإنترنت الذين يحاولون التنكر باسم علامتها التجارية.»

وأردف: »على الرغم من اعتماد المؤسسات الرائدة تدابير حيوية لمنع المهاجمين من إرسال رسائل بريد إلكتروني ضارة، فسيتعين عليها للامتثال بسرعة مع متطلبات المصادقة الجديدة لبريد جوجل وياهو. ويجب على الشركات التي ترسل إلى بريد جوجل أو ياهو أن تكون لديها طرق مصادقة إطار السياسات المرسل (SPF) والبريد المحدد بالمفاتيح المعترف بها للنطاق (DKIM) مُنفذة، بالإضافة إلى وجود سياسة DMARC.»





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