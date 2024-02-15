بعد الغياب الآسيوي.. موعد عودة كريم بنزيما للمشاركة مع اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، موعد عودة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، للمشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب الاتحاد، قرر استبعاد بنزيما من مواجهة نافباخور الأوزبكي، المقرر إقامتها، اليوم الخميس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، بعدما غاب عن معسكر دبي، ومباراتي الفيصلي والطائي الوديتين، بسبب أزمته مع غالاردو.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الرياض المقبلة، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الفني بقيادة غالاردو يرغب في تجهيز بنزيما بأفضل صورة ممكنة، قبل الدفع به في مباراة الرياض.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع الرياض، الأحد المقبل، بالجولة 20 من عمر الدوري السعودي.

وشارك بنزيما مع الاتحاد هذا الموسم، في 20 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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