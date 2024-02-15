Thursday, 15 February 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد الغياب الآسيوي.. موعد عودة كريم بنزيما للمشاركة مع اتحاد جدة

2/15/2024 2:18:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت تقارير صحفية، موعد عودة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، للمشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وكان الأرجنتيني مارسيلو غالاردو مدرب الاتحاد، قرر استبعاد بنزيما من مواجهة نافباخور الأوزبكي، المقرر إقامتها، اليوم الخميس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية، بعدما غاب عن معسكر دبي، ومباراتي الفيصلي والطائي الوديتين، بسبب أزمته مع غالاردو.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الرياض المقبلة، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الفني بقيادة غالاردو يرغب في تجهيز بنزيما بأفضل صورة ممكنة، قبل الدفع به في مباراة الرياض.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع الرياض، الأحد المقبل، بالجولة 20 من عمر الدوري السعودي.

وشارك بنزيما مع الاتحاد هذا الموسم، في 20 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN15022024000110011019ID1107854843

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث