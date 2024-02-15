فيلا بـ 495 مليون درهم في «منتجع ومساكن بولغري» بدبي



انتهت «بي 1 بروبرتيز» (B1 Properties)، الشركة العقارية في دبي، من وضع اللمسات الأخيرة على فيلا في «منتجع ومساكن بولغري» في منطقة «جميرا باي» المتميزة، تقدر قيمتها السوقية بحوالي 495 مليون درهم (حوالي 134 مليون دولار) لتدخل قائمة أكبر صفقات بيع المنازل الراقية المتوقعة في دبي، وليعكس ذلك ما يشهده القطاع العقاري في الإمارة من انتعاش ملحوظ خصوصاً فيما يتعلق بهذا النوع من العقارات. وتقع الفيلا على مساحة مبنية تبلغ 10 آلاف قدم مربع، وهي مكونة من 4 غرف نوم رئيسية و6 حمامات، بينما تبلغ المساحة الإجمالية لقطعة الأرض المبنية عليها الفيلا حوالي 20221 ألف قدم مربع.

وقال باباك جعفري، الرئيس التنفيذي لشركة «بي 1 بروبرتيز»: «لقد جرى تنفيذ هذه الفيلا بشكل متقن لتكون عبارة عن مزيج من الفخامة والابتكار والتصميم».

ويوفر العقار المبني في «منتجع ومساكن بولغري» الذي جرى الانتهاء من وضع اللمسات النهائية عليه أخيراً، عيش نمط حياة عصري في ظل وجود حوض سباحة بطول 43 متراً مزود بنظام صوت يعمل تحت الماء. كما تضم الفيلا أربع غرف نوم رئيسية ومنتجعاً صحياً وصالة سينما منزلية وصالوناً وغرفة تدليك وصالون حلاقة وغرفة بخار وساونا. ويتميز العقار بأبواب زجاجية تجعل غرفة المعيشة متجانسة مع الحديقة والمساحات الخارجية المحيطة بحوض السباحة.

وصممت المساحات الداخلية للفيلا باستخدام مواد عالية الجودة تحمل توقيع علامات تجارية عالمية حصرية مثل «هيرميس» و«باكارا» و«تي جي باريس» و«فانتيني إيطالي»، في حين تم رصف الأرضيات بالرخام المستورد من البرازيل.

وتم تجهيز هذه الفيلا بأنظمة مؤتمتة بالكامل، وهو ما يتيح التحكم في الإضاءة والتكييف والستائر والأبواب وحتى آلة القهوة من خلال جهاز محمول أو آيباد. وتتضمن هذه التقنية ترقيات سهلة وتحكماً شاملاً، وهو ما يوفر واجهة تذكرنا بنظام رولز رويس سبكتر.

وتم تصميم المشروع الرئيسي لمنتجع ومساكن بلغري من قبل شركة الهندسة المعمارية المشهورة عالمياً أنطونيو سيتيريو باتريشيا فييل وشركاه. يوفر المشروع 173 شقة و15 فيلا، مصممة لمساحات معيشة فاخرة على «جميرا باي»، وهي جزيرة متعددة الاستخدامات تبلغ مساحتها ستة ملايين قدم مربع تعمل على تطويرها شركة مراس، منحوتة على شكل فرس البحر العملاق.

يذكر أن «بي 1 بروبرتيز» أتمت في العام الماضي، صفقة بيع شقة «بنتهاوس» في جزيرة «بلوواترز» بدبي، مقابل 80 مليون درهم، ليعكس ذلك ما يشهده القطاع العقاري في دبي من انتعاش ملحوظ.

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