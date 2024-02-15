سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 53 سنتا ليبلغ 67ر82 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 2 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا ليبلغ 67ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 14ر82 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17ر1 دولار لتبلغ 60ر81 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23ر1 دولار لتبلغ 64ر76 دولار. (النهاية)
خ م / ن و ف
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