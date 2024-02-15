بايدن يؤجل الترحيل القسري للفلسطينيين من أمريكا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن قرر استخدام سلطاته التنفيذية من أجل حماية آلاف الفلسطينيين في أمريكا من الترحيل خلال 18 شهراً المقبلة.

وقالت الصحيفة إن حوالي 6000 فلسطيني مؤهلون للحصول على التأجيل بموجب برنامج الهجرة المسمى "المغادرة القسرية المؤجلة".

وأضافت "نيويورك تايمز" أن بايدن استند في اتخاذ هذه الخطوة إلى الخطر الذي يتعرض له المدنيون في غزة.

وعلق البيت الأبيض لاحقاً على تلك الأنباء قائلاً إن بايدن وقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان له، إن بايدن وافق على تأجيل المغادرة القسرية لمدة 18 شهراً لفلسطينيين موجودين حالياً في بلاده.