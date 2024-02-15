أوستن يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة حماية المدنيين في رفح

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أجريا اتصالا هاتفيا، شدد فيه الوزير الأمريكي على ضرورة حماية إسرائيل للمدنيين في رفح.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية أن الجانبين ناقشا العملية الإسرائيلية التي أدت إلى إنقاذ الرهينتين في رفح والمفاوضات بشأن صفقة الرهائن، مبينة أن غالانت أطلع أوستن على الهجوم الإسرائيلي في خان يونس.

وقالت إن أوستن شدد على "أهمية حماية المدنيين وضمان حركة المساعدات الإنسانية والوصول إليها قبل أي عمليات ضد حماس في رفح".

وفيما يشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح، دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ132، على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع.

وحذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح "يمكن أن تؤدي لمجزرة في غزة"، داعيا إسرائيل للتوقف عن تجاهل نداءات المجتمع الدولي.

كما حضت الصين إسرائيل على وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح "في أقرب وقت ممكن"، محذرة من "كارثة إنسانية خطيرة" في حال تواصل القتال.

بدورها، حذرت كندا من الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح، مؤكدة قلقها من أنه سيكون "مدمرا بالنسبة للفلسطينيين".



