الاحتلال يدمر محتويات مطبعتين وسط رام الله ومخرطة في بيتونيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محتويات مطبعتين وسط مدينة رام الله، ومخرطة في بلدة بيتونيا غربا.
وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم وسط رام الله، وداهم مطبعتي سومر والحسام، وقام بتخريب محتوياتهما، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.
وأضافت المصادر ذاتها، أن جيش الاحتلال اقتحم مخرطة في بلدة بيتونيا، وقام بتخريب محتوياتها، والاستيلاء على معداتها.
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