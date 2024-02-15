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الاحتلال يدمر محتويات مطبعتين وسط رام الله ومخرطة في بيتونيا

2/15/2024 2:07:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، محتويات مطبعتين وسط مدينة رام الله، ومخرطة في بلدة بيتونيا غربا.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم وسط رام الله، وداهم مطبعتي سومر والحسام، وقام بتخريب محتوياتهما، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر ذاتها، أن جيش الاحتلال اقتحم مخرطة في بلدة بيتونيا، وقام بتخريب محتوياتها، والاستيلاء على معداتها.


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