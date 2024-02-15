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فتح باب القبول المباشر في عدد من الجامعات الرسمية -تفاصيل

2/15/2024 2:06:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح للجامعات الأردنية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية /الدورة التكميلية (2024) قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2023 / 2024)، وذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية للعام الجامعي (2023 / 2024)، وحسب الشواغر التي أقرها مجلس التعليم العالي:
1. جامعة مؤتة
2. جامعة آل البيت
3. جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية) وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
4. جامعة الحسين بن طلال
5. جامعة الطفيلة التقنية وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط
6. الجامعة الأردنية/ فرع العقبة
ويمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة المعنية للتعرف على آلية التسجيل.













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