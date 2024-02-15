الكونغرس يحذر من حدث يهدد الأمن القومي الأمريكي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المقرر أن يتم إطلاع زعماء الكونغرس على ما وصفه رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي مايك تورن أمس الأربعاء بأنه "تهديد خطير للأمن القومي الأمريكي".



ويعد بيان تيرنر الغامض مثالًا نادرًا لمسؤول كبير في مجلس النواب يدعو الرئيس جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات حول التهديد المستمر.



وقال تيرنر: " أتاحت اللجنة الدائمة للاستخبارات التابعة لمجلس النواب لجميع أعضاء الكونغرس معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي".

وتابع: "أطلب من الرئيس بايدن رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفائنا من مناقشة الإجراءات اللازمة للرد على هذا التهديد بشكل علني".



وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه ليست هناك حاجة لإنذار الجمهور بشأن التهديد، مضيفا: "الأيادي الثابتة تقف وراء عجلة القيادة، ونحن نعمل على ذلك".



وبين جونسون إنه يعتزم الضغط على الإدارة لاتخاذ الإجراء المناسب في مؤتمر مجموعة الثمانية لأعضاء الكونغرس.



وأرسلت لجنة الاستخبارات مذكرة إلى أعضاء مجلس النواب أمس الأربعاء، حذرت فيها من قدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار يجب أن يعرفها جميع صناع السياسة في الكونغرس.



وقالت المذكرة إن المعلومات حول الأمر "العاجل" ستكون متاحة لجميع أعضاء مجلس النواب.



ورفض مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان تقديم تفاصيل حول التهديد الذي أشار إليه تيرنر.



وأضاف سوليفان: "لست في وضع يسمح لي بقول أي شيء آخر، وأنا أقف هنا على المنصة، لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر."



من جهته قال النائب الديمقراطي جيم هايمز وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات: "لا ينبغي للناس أن يشعروا بالذعر وأن التهديد أمر يجب معالجته على المدى المتوسط إلى الطويل".