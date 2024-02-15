البلقاء التطبيقية تعلن عن فرصة للتبادل الطلابي في اسبانيا - الشروط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعلنت وحدة التعاون والعلاقات الدولية/ دائرة الاتفاقيات الدولية والمحلية في جامعة البلقاء التطبيقية عن فتح باب التقديم للترشح والاستفادة من فرصة التبادل الطلابي ضمن برنامج (Erasmus+) في جامعةUniversidade de Santiago de Compostela الاسبانية، لدراسة فصل أكاديمي لمدة 5 شهور .
الفرصة لطلبة البكالوريوس في تخصصات الكيمياء، والهندسة الكيمائية، واللغة الإنجليزية، وسيحصل الطالب على مخصصات شهرية ومساهمة في تذكرة السفر ضمن فرصة التبادل.
يُشترط لقبول الطلبات:
- ألاّ يقل معدل الطالب التراكمي عن جيد.
- ألا تقل الساعات المعتمدة التي درسها الطالب بنجاح عن (36) ساعة معتمدة، ولا يكون الطالب في فصل التخرج.
- أن يكون الطالب محققاً لمستوى اللغة الإنجليزية المطلوب في الجامعة المضيفة وهو على الأقل B1.
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