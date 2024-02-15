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البلقاء التطبيقية تعلن عن فرصة للتبادل الطلابي في اسبانيا - الشروط

2/15/2024 2:06:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت وحدة التعاون والعلاقات الدولية/ دائرة الاتفاقيات الدولية والمحلية في جامعة البلقاء التطبيقية عن فتح باب التقديم للترشح والاستفادة من فرصة التبادل الطلابي ضمن برنامج (Erasmus+) في جامعةUniversidade de Santiago de Compostela الاسبانية، لدراسة فصل أكاديمي لمدة 5 شهور .

الفرصة لطلبة البكالوريوس في تخصصات الكيمياء، والهندسة الكيمائية، واللغة الإنجليزية، وسيحصل الطالب على مخصصات شهرية ومساهمة في تذكرة السفر ضمن فرصة التبادل.


يُشترط لقبول الطلبات:


- ألاّ يقل معدل الطالب التراكمي عن جيد.
- ألا تقل الساعات المعتمدة التي درسها الطالب بنجاح عن (36) ساعة معتمدة، ولا يكون الطالب في فصل التخرج.
- أن يكون الطالب محققاً لمستوى اللغة الإنجليزية المطلوب في الجامعة المضيفة وهو على الأقل B1.

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