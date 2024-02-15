تحذيرات دولية من الخطر الكارثي للهجوم الإسرائيلي على رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توالت التحذيرات الدولية من مخاطر إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، والنتائج الكارثية المترتبة على ذلك، وطالبت إسبانيا وأيرلندا، المجتمع الدولي بسرعة التدخل للحيلولة دون وقوع تلك الكارثة التي تلوح في الأفق.



وفي بيان مشترك نادر لكندا وأستراليا ونيوزيلندا حذرت الدول، لأعضاء في الكومنولث، الثلاثاء، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون كارثية على المدنيين الفلسطينيين.



وأعربت قادة الدول الثلاث الحليفة للولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء وجود مؤشرات على مخطط هجوم بري إسرائيلي على رفح. وحضت في بيانها المشترك الحكومة الإسرائيلية "على عدم سلوك هذا المسار".



وقال البيان إن "عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. فهناك نحو 1.5 مليون فلسطيني لجؤوا إلى هذه المنطقة، ولا يوجد أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه". مضيفا أن هناك "حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية وحاجة إلى التفاوض على حل سياسي لتحقيق سلام دائم".



من جانبها، طالبت إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة، وبضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الموسع على مدينة رفح جنوب القطاع.



وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في منشور عبر منصة إكس أمس الأربعاء، إنه ونظيره الأيرلندي ليو فرادكار أرسلا رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وإلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يطالبان فيها بإجراء تحقيق عاجل حول ما إذا كانت سلطات الاحتلال تفي بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان في قطاع غزة.

