Thursday, 15 February 2024 12:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحذيرات دولية من الخطر الكارثي للهجوم الإسرائيلي على رفح

2/15/2024 2:06:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توالت التحذيرات الدولية من مخاطر إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، والنتائج الكارثية المترتبة على ذلك، وطالبت إسبانيا وأيرلندا، المجتمع الدولي بسرعة التدخل للحيلولة دون وقوع تلك الكارثة التي تلوح في الأفق.


وفي بيان مشترك نادر لكندا وأستراليا ونيوزيلندا حذرت الدول، لأعضاء في الكومنولث، الثلاثاء، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون كارثية على المدنيين الفلسطينيين.


وأعربت قادة الدول الثلاث الحليفة للولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء وجود مؤشرات على مخطط هجوم بري إسرائيلي على رفح. وحضت في بيانها المشترك الحكومة الإسرائيلية "على عدم سلوك هذا المسار".


وقال البيان إن "عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. فهناك نحو 1.5 مليون فلسطيني لجؤوا إلى هذه المنطقة، ولا يوجد أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه". مضيفا أن هناك "حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية وحاجة إلى التفاوض على حل سياسي لتحقيق سلام دائم".


من جانبها، طالبت إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة، وبضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الموسع على مدينة رفح جنوب القطاع.


وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في منشور عبر منصة إكس أمس الأربعاء، إنه ونظيره الأيرلندي ليو فرادكار أرسلا رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وإلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يطالبان فيها بإجراء تحقيق عاجل حول ما إذا كانت سلطات الاحتلال تفي بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان في قطاع غزة.


MENAFN15022024000208011052ID1107854765

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث