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قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

2/15/2024 2:06:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.


وأفاد مصدر أمني لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: باسل علي هريمي (27 عاما) من شارع الصف، ومحمد عايد عليان (28 عاما) من منطقة سوق الحلال بالمدينة، وممدوح خالد الأعرج (34 عاما)، ومحمد أمين الأطرش (28 عاما) من قرية الولجة غربا، بعد دهم وتفتيش منازلهم.


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