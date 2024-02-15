قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: باسل علي هريمي (27 عاما) من شارع الصف، ومحمد عايد عليان (28 عاما) من منطقة سوق الحلال بالمدينة، وممدوح خالد الأعرج (34 عاما)، ومحمد أمين الأطرش (28 عاما) من قرية الولجة غربا، بعد دهم وتفتيش منازلهم.
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