التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.6% خلال كانون الثاني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر كانون الثاني الماضي، مقارنة بشهر كانون الثاني2023.



وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية بنسبة 1%.



في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.

