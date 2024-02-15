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التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.6% خلال كانون الثاني

2/15/2024 2:06:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر كانون الثاني الماضي، مقارنة بشهر كانون الثاني2023.


وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية بنسبة 1%.


في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.


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