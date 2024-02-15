التضخم السنوي في السعودية يسجل 1.6% خلال كانون الثاني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6% خلال شهر كانون الثاني الماضي، مقارنة بشهر كانون الثاني2023.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية بنسبة 1%.
في المقابل انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
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