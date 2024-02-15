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مناسب للشراء .. كم بلغ سعر غرام الذهب 21 بالأردن اليوم؟

2/15/2024 2:06:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الخميس بعد أن انخفض خلال اليومين السابقين بمقدار 60 قرشاً للغرام. وبلغ سعر بيعه اليوم للمواطنين 40.6 دينارا ، مقابل 38.9 دينارا للشراء .

أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد بلغ 36.1 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 33.1 دينارا للشراء.

واشار امين السر للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب ان مراقبين السوق العالمي يعتقدون ان سعر الاونصة 1992 هو الحد الأدنى في المدى المنظور وهو سعر مناسب جدا للشراء .




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