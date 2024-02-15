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البنتاغون: أوستن وغالانت يبحثان مفاوضات تأمين إطلاق سراح الرهائن بغزة

2/15/2024 1:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مفاوضات تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس في غزة.


وذكرت أن أوستن أكد لغالانت أهمية حماية المدنيين وضمان حركة المساعدات قبل أي عمليات في رفح.


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