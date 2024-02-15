البنتاغون: أوستن وغالانت يبحثان مفاوضات تأمين إطلاق سراح الرهائن بغزة

البنتاغون: أوستن وغالانت يبحثان مفاوضات تأمين إطلاق سراح الرهائن بغزة
التاريخ
2/15/2024 1:10:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن بحث في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مفاوضات تأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين لدى حماس في غزة.
وذكرت أن أوستن أكد لغالانت أهمية حماية المدنيين وضمان حركة المساعدات قبل أي عمليات في رفح.
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