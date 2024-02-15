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دوي انفجارات في كييف والسلطات تعلن حالة التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا

2/15/2024 1:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن عمدة كييف وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، فيما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن دوي الانفجارات سمع في لفوف ودنيبروبيتروفسك والقسم الذي لا يزال خاضعا لأوكرانيا من زابوروجيه.


وأضافت وسائل الإعلام الأوكرانية أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة لوتسك، ومقاطعة فولين غربي أوكرانيا.


ودعت سلطات لفوف غربي أوكرانيا المواطنين إلى التوجه إلى الملاجئ.


وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية للإنذار الجوي، محذرة من ضربات جوية روسية.


وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف مواقع الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

روسيا اليوم


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