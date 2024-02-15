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التنمية : انهاء أعمال الدورة التدريبية للعاملين في قطاع الحماية الاجتماعية في المملكة

2/15/2024 1:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهت وزارة التنمية الاجتماعية فعاليات الدورة التدريبية للعاملين في مجال الحماية الاجتماعية "نظرة عامة حول منهج الحماية الاجتماعية TRANSFORM"، التي استمرت ليومين، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بهدف رفع القدرات الفردية والمؤسسية للعاملين في القطاع.

وفي بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، فإنّ هذه الدورة تأتي في إطار مشروع " نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية وتسريع فرص العمل اللائق للسوريين والأردنيين المستضعفين - مدد"، الممول من الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام الوزارة بتعزيز الكفاءات وتطوير القدرات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، كما و تعكس نجاح هذه الدورة التدريبية التفاعلية التزام الوزارة بتطوير قطاع الحماية الاجتماعية، وتعزز قدرتها على التصدي للتحديات الاجتماعية، وتوفير بيئة حياتية مستدامة للمواطنين.
وأضافت الوزارة، أن الدورة شملت المحاضرات وورش العمل التفاعلية، وتمحورت حول منهج القيادة والتحول لبناء أرضيات للحماية الاجتماعية وادارتها في المنطقة العربية. وقد استفاد المشاركون من فهم عميق حول مفاهيم وأسس الحماية الاجتماعية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، حيث حضر مشاركون عن وزارات (العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، الطاقة، النقل) بالإضافة إلى الجهات الأخرى الحيوية مثل صندوق المعونة الوطنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتكية أم علي وإدارة حماية الأسرة والأحداث.
ومن الجدير بالذكر أنّ برنامج "TRANSFORM” التدريبي هو مبادرة تعلم مبتكرة تركز على تعزيز التفكير النقدي وبناء القدرات على المستوى الوطني وتطوير اليات لتحسين تصميم وفعالية وكفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على البرامج والخطط الاجتماعية التي تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.

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