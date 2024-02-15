انخفاض سعر الخيار في السوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر الخيار بالسوق المركزي للخضار بشكل طفيف اليوم الخميس وبفارق 5 قروش للكيلو عن يوم أمس ، حيث بلغ سعر الكيلو بين 25 و 40 قرشا .
وبلغت الكميات الواردة من الخيار لساحات السوق المركزي نحو 270 طن .
فيما استقرت أسعار أصناف الخضار الأخرى وبلغ سعر البندورة بين 8 و 20 قرشا للكيلو ، وسعر البصل الناشف بين 20 و 30 قرشا للكيلو .
وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي للخضار :
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