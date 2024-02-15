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انخفاض سعر الخيار في السوق المركزي

2/15/2024 1:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر الخيار بالسوق المركزي للخضار بشكل طفيف اليوم الخميس وبفارق 5 قروش للكيلو عن يوم أمس ، حيث بلغ سعر الكيلو بين 25 و 40 قرشا .

وبلغت الكميات الواردة من الخيار لساحات السوق المركزي نحو 270 طن .

فيما استقرت أسعار أصناف الخضار الأخرى وبلغ سعر البندورة بين 8 و 20 قرشا للكيلو ، وسعر البصل الناشف بين 20 و 30 قرشا للكيلو .

وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي للخضار :




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