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الملك يؤكد أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت

2/15/2024 1:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تركزت حول التطورات الخطيرة في غزة.
وشدد جلالة الملك، خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة جرت في العاصمة الكندية أوتاوا، على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع وقت.
وأشار جلالته إلى أن الكثيرين في المنطقة ومختلف دول العالم يعملون من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيدا بجهود كندا بهذا الخصوص.
وأكد جلالة الملك أهمية تخطي التحديات بالسرعة الممكنة، لافتا إلى ضرورة "ألا ننسى ضرورة العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل".
كما أكد جلالته ضرورة الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي لمنح الفلسطينيين مستقبلا تكون فيه دولتهم المستقلة وبما يضمن أمن إسرائيل.
وأشار جلالة الملك إلى العلاقات المميزة التي تجمع البلدين منذ زمن طويل، مثمنا التنسيق المستمر مع رئيس الوزراء الكندي منذ بدء الحرب على غزة والعمل الذي يقوم به لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن.
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن الوضع في غزة وفي الشرق الأوسط بشكل عام مؤلم، مؤكداً أن التهديدات بالقيام بإجراءات إضافية في رفح سببت قلقا عميقا للجميع.
وقال ترودو "إن هذه الأوقات معقدة جدا حول العالم، لكنها فرصة لأن نلتقي كأصدقاء لبحث كيفية الاستمرار بالعمل معا وفي الاتجاه الصحيح".
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى ضرورة إطلاق سراح الرهائن بغزة ووقف مستدام لإطلاق النار، مشددا على أهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأضاف ترودو "نحتاج لأن نشهد استقرارا وسلاما في المنطقة، كما نحتاج للعمل لتحقيق حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان سلام وأمن مستدامين".
وثمّن رئيس الوزراء الكندي الدور الأساسي لقيادة جلالة الملك وقدرته على تقريب وجهات النظر، وسعيه الدؤوب لإدخال المساعدات إلى غزة ودعم الفلسطينيين.
وأعرب عن اعتزازه بالتواصل مع جلالة الملك والاستمرار بالعمل معه لمعرفة كيف يمكن لكندا والكنديين المساعدة في ظل وضع صعب جدا في المنطقة، والذي له تداعيات كبيرة على المجتمعات حول العالم بما في ذلك كندا.
وخلال المباحثات الموسعة، حذّر جلالة الملك من التداعيات الإقليمية لاستمرار الحرب على غزة التي سيدفع ثمنها الجميع.













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