ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 12 مليون برميل في أسبوع بأكثر من التوقعات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في التاسع من شباط الجاري.
وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن ترتفع 2.6 مليون برميل.
وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 710 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.
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