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ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 12 مليون برميل في أسبوع بأكثر من التوقعات

2/15/2024 1:09:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الأسبوع المنتهي في التاسع من شباط الجاري.


وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن ترتفع 2.6 مليون برميل.


وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما ارتفعت 710 آلاف برميل في الأسبوع الماضي.

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