وفاة سيدة بعد تدخل روبوت جراحي في العملية

تسبب الروبوت الجراحي دافنشي في وفاة امرأة بعدما ثقب أمعاءها أثناء عملية جراحية. وذكرت وسائل إعلامية، أن الأمريكية ساندرا سولتزر البالغة من العمر 78 عاما، فارقت الحياة، في ولاية كاليفورنيا، بعد إجراء عملية جراحية لعلاج سرطان القولون لديها باستخدام روبوت“دافنشي”، والذي أحدث ثقبا في أمعائها، وتسبب في نزيف داخلي قاتل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها جهاز روبوتات“دافنشي” في أضرار للمرضى، حيث تحدثت العديد من التقارير عن مشكلات وعيوب تتعلق بالجهاز.

وكانت شبكة“إن بي سي نيوز”، ذكرت بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، سجلت أكثر من 20 ألف حالة تتعلق“بروبوتات دافنشي”، تتضمن أكثر من 2000 إصابة، و274 حالة وفاة.

وحصل نظام“روبوت دافنشي الجراحي”، على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية“FDA” في عام 2000، حيث تم تدريب آلاف الجراحين حول العالم على استخدامه.

وروبوت دافنشي أو نظام دافنشي الجراحي أو منظومة دا فينشي الجراحية هي منظومة جراحية روبوتية تصنعها شركة (انتيوتف سرجكال) للمعدات الطبية الجراحية، وهو نظام مصمم لتسهيل العمليات الجراحية المعقدة باستخدام طرق جراحية طفيفة التوغل، ومسيطر عليها من قبل الجراح من وحدة التحكم، ويستخدم النظام عادة لاستئصال البروستاتا، وعلى نحو متزايد لإصلاح صمام القلب والعمليات الجراحية الخاص بأمراض النساء.

ويزيد هذا الروبوت من سرعة العمليات الجراحية بنسبة 30%، كما ويمكن أثناء العملية الجراحية الوصول إلى مواضع في جسم المريض وشق شقوق فيه لأجل العملية الجراحية، لا يمكن للطبيب الجراح الوصول إليها.

وطور هذا الروبوت فكرة الجراحة عن بُعد، حيث يمكن أن يكون في بلد بعيد عن مكان مكوث المريض وأن يقوم بعملية جراحية له عن بُعد عن طريق هذا الروبوت.







