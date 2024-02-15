259.5 مليون دولار صافي أرباح «أمريكانا للمطاعم» 2023 والتوزيعات 130 مليوناً

أعلنت «أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي» وشركاتها التابعة، وهي أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفي السوق السعودي «تداول»، عن نتائجها المالية للأشهر الاثني عشر المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

وارتفعت الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 550.8 مليون دولار، بنمو 2.8% على أساس سنوي مع هامش جيد للأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 22.8%. وارتفع صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال السنة المالية 2023 بنسبة 0.1% إلى 259.5 مليون دولار، مع تسجيل هامش صافي ربح قدره 10.8% مدفوعاً بالكفاءات التشغيلية والتحسينات التي شهدها الهامش الإجمالي للأرباح. وقد تم تحقيق هذه النتائج رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك البالغة 32.8 مليون دولار (مقارنة بعام 2022)، وذلك نتيجة افتتاح متاجر جديدة وتأثير انخفاض الإيرادات على أرباح الربع الرابع.

وأعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح لعام 2023 بإجمالي 130 مليون دولار، (أي ما يعادل 0.0154 دولار للسهم الواحد)، وذلك تماشياً مع توجيهاته السابقة، بالإضافة إلى أرباح خاصة سيتم توزيعها لمرة واحدة بقيمة 50 مليون دولار (ما يعادل 0.0059 دولار للسهم). وتخضع عملية توزيع الأرباح لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً.

إيرادات

وسجّلت «أمريكانا للمطاعم» خلال السنة المالية 2023، إيرادات بلغت 2.413 مليار دولار، بنمو 1.5% على أساس سنوي، مع افتتاح 300 مطعم جديد. وأظهرت الشركة أداءً مرناً رغم تأثير التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية والبالغ 106 ملايين دولار، خاصة في مصر، إضافة إلى التأثير على الأعمال خلال الربع الرابع بسبب التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

وخصّصت الشركة مبلغ 167.9 مليون دولار، أي ما يعادل 7% من الإيرادات، لإجمالي النفقات الرأسمالية، لدعم خططها لافتتاح 300 مطعم جديد. وأدّى هذا التوسع إلى رفع إجمالي عدد المطاعم إلى 2,435 مطعماً بنهاية عام 2023، ما يعزز حضور العلامات التجارية الشهيرة. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الشركة مقهى بيتس كوفي - Peet's Coffee في المنطقة، من خلال افتتاح فروع في الإمارات والسعودية، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على أجود أنواع القهوة.

الاستقرار المالي

وحافظت «أمريكانا للمطاعم» على ميزانيتها العمومية القوية ووضعها المالي القوي، حيث ارتفع التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة 18.9% ليصل إلى 539.8 مليون دولار في عام 2023. وتتمتع الشركة باستقرار مالي قوي مع تدفقات نقدية حرة معدّلة تبلغ 182.8 مليون دولار ومعدل تحويل نقدي بواقع 52.1%، ويتيح هذا الاستقرار والوضع المالي القوي للشركة تحقيق أهداف النمو والوفاء بالتزامات الإنفاق الرأسمالي ودعم سياسة توزيع الأرباح.

وفيما يتعلق بتوقعات الإدارة، ستواصل الشركة تركيزها على تعزيز توسعها وانتشارها في المنطقة من خلال استكشاف فرص النمو الاستراتيجي. كما ستواصل الشركة التركيز على زيادة حصتها من المحفظة وحضورها في الأسواق من خلال تقديم المزيد من الابتكارات الهادفة، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، واعتماد الجيل القادم من التكنولوجيا الرقمية وتوسيع المبادرات التسويقية.

كي إف سي

احتفلت العلامة التجارية «كي إف سي» بالذكرى السنوية الـ 50 لإطلاق عملياتها في المنطقة، حيث افتتحت متجرها رقم 1000، معززة مكانتها كأفضل علامة تجارية في قطاع وجبات الدجاج في جميع الأسواق التي تعمل فيها الشركة. وساهمت «كي إف سي» بنحو 61.3% من إجمالي إيرادات الشركة، محققة إيرادات بلغت 1,479.4 مليون دولار. وفي عام 2023، افتتحت العلامة التجارية 97 فرعاً جديداً، مع التركيز بشكل أساسي على التوسع في السعودية والمغرب والإمارات، إضافة إلى الإطلاق الناجح لفروعها في العاصمة العراقية بغداد.

هارديز

وحققت العلامة التجارية «هارديز» إيرادات بلغت 395.5 مليون دولار، مساهمة بنحو 16.4% من إجمالي إيرادات الشركة. وواصلت «هارديز» التركيز على خططها لتوسيع حضورها في المنطقة، حيث افتتحت 33 فرعاً جديداً خلال عام 2023. وتمحورت أولويات العلامة التجارية خلال العام المنصرم حول تعزيز الابتكار في المنتجات وتحسين التميز التشغيلي والرقمنة، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات متنوعة متعددة القنوات للارتقاء بتجارب العملاء.

بيتزا هت

وساهمت «بيتزا هت» بنحو 11.7% من إجمالي إيرادات شركة «أمريكانا للمطاعم»، محققةً إيرادات بلغت 281.3 مليون دولار خلال السنة المالية 2023. وحققت العلامة التجارية نمواً في الإيرادات بنسبة 6.4%. وخلال عام 2023، عززت «بيتزا هت» توسعها وحضورها بشكل أكبر من خلال افتتاح 56 فرعاً جديداً، مع التركيز بشكل أساسي على أسواق السعودية والإمارات، بالإضافة إلى توسيع حضورها عبر المنطقة من خلال افتتاح أول مطاعمها في العراق.

كرسبي كريم

وساهمت العلامة التجارية «كرسبي كريم» بنحو 4.1% من إجمالي الإيرادات السنوية لشركة «أمريكانا للمطاعم»، محققةً إيرادات بلغت 97.8 مليون دولار، وبنمواً ملحوظ بنسبة 8.3% على أساس سنوي. ووسّعت العلامة التجارية نطاق حضورها في المنطقة من خلال افتتاح 84 فرعاً جديداً إلى جانب دخولها بنجاح إلى سوق كازاخستان. وواصلت العلامة التجارية نهجها المتميز في ابتكار المنتجات وتقديم أصناف جديدة من كعك الدونات من خلال التعاون مع علامات تجارية الكبرى مثل «كيت كات» و«نوتيلا».





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