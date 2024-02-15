«أدنوك للتوزيع» تفتتح 20 مركز خدمة لدعم مركبات «ربدان» الكهربائية

أعلنت «أدنوك للتوزيع»، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع «إن دبليو تي إن – NWTN»، المدرجة في بورصة ناسداك، لافتتاح شبكة مراكز خدمة سريعة معتمدة لدعم مركبات «ربدان ون» الكهربائية الهجينة التي يتم تصنيعها محلياً في الدولة، وذلك في مواقع مختارة على مستوى شبكة محطات خدمة أدنوك المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات، حيث سيتم من خلال هذه الاتفاقية تدشين 20 مركز خدمة سريعة معتمدة تستفيد من المميزات التي توفّرها شبكة محطات خدمة أدنوك واسعة الانتشار لتقديم حلول فنيّة متخصصة وفقاً لاحتياجات المركبات الكهربائية، ومصمَّمة خصّيصاً لدعم العلامة التجارية الوطنية الخاصة بمركبات «ربدان»، بما في ذلك خدمات تغيير الزيوت، والفلاتر، ومحاذاة الإطارات، إضافة إلى تقديم عروض ترويجية مصممة خصّيصاً لأصحاب المركبات الكهربائية تعتمد على شبكة منصات الكترونية متكاملة لضمان التواصل الفعّال مع العملاء في هذه الفئة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: «يؤكد افتتاحنا لهذه الشبكة الجديدة من مراكز الخدمة السريعة المعتمدة على حرصنا على بذل كافة الجهود اللازمة للحفاظ على المكانة الرائدة التي تتمتّع بها «أدنوك للتوزيع»، وصدارتها لقطاع خدمات التنقل المستدام على مستوى الإمارات. حيث نستطيع من خلال الشراكة مع »إن دبليو تي إن – NWTN« توفير خدمات مريحة وسريعة لمركبات »ربدان« المصنّعة محليّاً في الدولة، لدعم استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات في أبوظبي، وتطوير رؤيتنا الخاصة بالتنقل المستدام، وذلك بالتوازي مع الجهود المستمرة التي نبذلها لتوسيع نطاق حلول التنقّل التي نوفّرها للعملاء، ودخول شراكات جديدة مع أبرز اللاعبين في مجال خدمات حلول التنقل لتعزيز المكانة المرموقة التي نتمتّع بها بصفتنا مقدّم خدمة موثوق، وضمان استمرار تميُّز خدماتنا من خلال توفير أرقى مستوى من تجارب التسوّق السلسة والمتكاملة للعملاء على مستوى شبكة محطاتنا الواسعة الانتشار.»

كما تسهم الشبكة الواسعة لمحطات خدمة أدنوك والمستوى المميز للخدمات التي تقدّمها الشركة للعملاء على مستوى الإمارات في تعزيز الإمكانات الوطنية الخاصة بتقديم خدمات الشحن المتميزة للمركبات الكهربائية في الدولة، وهو ما يدعم قطاع التنقل المستدام بشكل كبير.

وتواصل «أدنوك للتوزيع» جهودها لتوسيع نطاق خدمات شحن المركبات الكهربائية التي توفّرها وتسهيل الوصول اليها من خلال توفير نقاط شحن كهربائي فائقة السرعة في محطات الشركة الموجودة حالياً، بما في ذلك المحطات على أهم الطرق الرئيسية.





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