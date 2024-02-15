تعيين اكشاي تشوبرا المتمرس في مجال التكنولوجيا المالية ونائب رئيس فيزا السابق في مجلس إدارة «فيوز Fuze»

(MENAFN
- Dukemir)
- التعيين الجديد يدعم النمو المتسارع لحلول ومنتجات البنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة 14 فبراير 2024: أعلنت «فيوز Fuze»، المنصة الرائدة في البنية التحتية للأصول الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم أنه تم تعيين اكشاي تشوبرا، المتمرس في قطاع التكنولوجيا المالية في مجلس إدارة الشركة. ويتمتع اكشاي بخبرة واسعة في المجال ويتميز بخبرته باعتباره مستثمر ملاك بارز، وصاحب براءة اختراع في التكنولوجيا المالية، وهو أيضًا المؤسس والشريك الإداري لـشركة 237 Ventures التي تعمل على تأسيس الشركات الناشئة وتقديم الاستشارات اللازمة والاستثمار فيها. فضلاً عن توليه مناصب إدارية أخرى في مجلس إدارة كلٍ من جمعية التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و Numuun.io.
وخلال مسيرته المهنية في فيزا، أسس اكشاي وترأس فريق الابتكار والتصميم، وعمل على توجيههم وتقديم الاستشارات اللازمة لهم خلال السنوات الخمس التي أمضاها في الشركة لتلبية احتياجات العملاء في أكثر من 90 دولة ضمن نطاق أسواق فيزا الأسرع نموًا في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا. كما أشرف على عمليات طرح حلول البلوك تشين في المنطقة. وأمضى (8) سنوات في سنغافورة، عمل خلالها على قيادة فريق من المختصين في المجال من مختلف الجنسيات. كما وتولى مسؤولية طرح نماذج لمعالجة وحل المشاكل المُعقدة التي تواجه القطاع وذلك من خلال التفكير المعزز في التصميم وتقديم الاستشارات الإدارية والتحليلات. وقبل توليه مهامه في فيزا، ترأس تشوبرا مناصب عليا في كلٍ من ديلويت، وستاندرد اند بورز. وباعتباره مستثمر ملاك فهو يمتلك حاليًا استثمارات في مجموعة متنوعة من الشركات المتطورة والحديثة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وسنغافورة، وفرنسا، ونيجيريا.
ومن خلال حشد خبراته و إلمامه الواسع في مجال التمويل وعمليات الدفع والعملات المشفرّة والتكنولوجيا الرقمية، يساعد اكشاي الشركات الناشئة في التغلب على التحديات التي تُعيق نمو وازدهار نطاق ابتكاراتهم وتطبيق أفكارهم الداعمة للتحول. وفي هذا الصدد، قال محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز Fuze»: "إن المعرفة القوية والشبكة الواسعة التي يتمتع بها اكشاي في مجال الأصول الرقمية سوف ينعكس إيجابًا على نمو وازدهار وتوسيع نطاق عمليات فيوز Fuze".
وأضاف محمد علي قائلاً: "لدى اكشاي ثروة حقيقية من الخبرات والتجارب يُمكن توظيفها لتسريع عملية تطبيق خططنا الاستراتيجية في المنطقة وخارجها. ويُعد تعيينه في مجلس إدارة الشركة بمثابة انضمام أحد الأدمغة التي تتمتع برؤية عميقة للمساهمة في دعم وتوجيه نهج أعمالنا وتعزيز النمو السريع والمتواصل في نطاق عملياتنا. ولدينا رؤية مشتركة لتحويل مستقبل القطاع المالي ومعًا يمكننا إنارة شعلة الإبتكار ودعم تبني الأصول الرقمية في المنطقة".
وحول تعيينه في مجلس إدارة فيوز، علّق اكشاي تشوبرا قائلاً: "لقد بدأنا للتو استكشاف حالات استخدام البلوك تشين في القطاع المالي، وإن نطاق أعمال فيوز مثمر للغاية ويهدف إلى بناء بنية تحتية مُبتكرة للأصول الرقمية لتمكين بيئة الأعمال. وأنا متحمس لقيادة عملية دعم واعتماد التكنولوجيا المالية التحويلية التي تعالج مشكلات العالم الحقيقي. ومن خلال فريق عمل فيوز المتمرس والتكنولوجيا المُبتكرة التي تُكرّسها لدعم عمليات البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، أصبحت اليوم قادرة على تحقيق تغيير إيجابي ولعب دور محوري في القطاع، لذا أنا متفائل بانضمامي لمجلس إدارتها ويسعدني أن أساهم في هذا النجاح".
وفي عام 2023، تم تعيين تشوبرا في مجلس إدارة "جمعية التقنية المالية في منطقة الشرق الأوسط"MENA Fintech Association. وتولّى مؤخرًا منصب الرئيس المشارك في المجموعة المعنية بالمدفوعات SHIFT لدى الجمعية.
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