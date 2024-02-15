الخطأ.. واقع البشرية منذ القدم وحتى المستقبل

دون شك، تتواصل مسيرة البشرية من الماضي حتى الحاضر ومن القديم وصولاً إلى الجديد، ولا يبنى شيء من لا شيء، بمعنى لم يكن ولا مرة في تاريخنا، أن حدث تطور وقفزات دون أسس من علوم وخبرات ومبتكرات جاءت ووصلتنا من الماضي.

هذه حقيقة مُسلم بها، ولكن الشيء الوحيد المستمر هو في ارتكاب الأخطاء، فهي وقعت في الماضي وتقع في المستقبل، وهي جزء من عملية تعلمنا، على سبيل المثال التكنولوجيا وتطورات التقنيات تدخل في مختلف العلوم، ومنها المجال الطبي، حيث نشاهد ونسمع كل يوم بمخترعات وكشوف طبية على درجة كبيرة من الأهمية، لم تكن لتتحقق لولا هذا التطور التقني.

وعلى الرغم من هذه التطورات وقف الإنسان عاجزاً عن معالجة معضلة حقيقية تتعلق بالطبيعة البشرية وهي الخطأ؛ فالأخطاء الطبية ليست موجودة في بلد دون غيره، بل لا يخلو منها أي مجال علاجي، وبالتالي هي مشكلة عالمية بكل المقاييس والمعايير، وتحدث في الدول النامية والمتطورة على حد سواء، في الولايات المتحدة، وحدها، على سبيل المثال، تقدر حالات الموت الناتجة بسبب خطأ طبي بنحو 98,000 حالة وفاة سنوياً.

ولا تعود أسباب مثل هذه الإخفاقات في أهم حقل يحتاجه الإنسان لمكون واحد أو خطأ واحد، بل هناك جملة من العوامل التي تمت دراستها في بحوث وتم رصدها وقدمت في دراسات محكمة، مثل أن يقع الخطأ الطبي بسبب انعدام أو قلة الخبرة، أو تواضع الكفاءة والمهارة من الطبيب المعالج، أو حتى من الفريق الطبي المساعد للطبيب، أيضاً من الأسباب أن تكون طريقة العلاج جديدة أو في طور التجريب العلاجي، وهناك أسباب أخرى تم رصدها على نطاق واسع تتعلق بعلاج الحالات الطارئة والتي تتطلب أسلوب المعالجة الاستعجال، وهذا يكون على حساب عوامل أخرى مهمة مثل الدقة والتحليل والكشف وغيرها من الإجراءات الطبية التي تسبق اتخاذ أي قرار علاجي، أو تتعلق بالعلاج نفسه من حيث تعقيده أو دقة الجرعات وغيرها.

وكما قال رائد أبل الراحل، ستيف جوبز: «تقع العديد من الأخطاء أثناء محاولة إحداث التجديد، من الأفضل الاعتراف بالخطأ والبحث عن مجالات أخرى للنشاط». ويمكن أن تنفع مثل هذه المقولة، ويمكن تطبيقها في عدة مجالات حياتية، مثل الاتصالات وتقنياتها، أو في مجال الطيران والمخترعات الميكانيكية بصفة عامة، أو حتى في مجال الرياضة والألعاب الذهنية والبدنية عموماً، لكنها بعيدة تماماً عن التطبيق في حقل حيوي ومهم مثل المجال الطبي، والسبب ببساطة أنه في كثير من الأحيان لا يتم الاعتراف أصلاً بالخطأ وبوقوعه فكيف بعلاجه وتلافيه مستقبلاً.

معضلة الخطأ الطبي أنه من الصعب رصده، ومن الصعب الاعتراف بوقوعه، وأيضاً من الصعب معرفته دون إجراءات محددة وطويلة، لذا يتوقع أن هناك الكثير من الأخطاء التي وقعت وذهب ضحيتها البعض من المرضى دون أن ينتبه أحد إلى أن وفاتهم كانت بسبب خطأ، وهناك من كان يمكن إنقاذ حياتهم ولكن بسبب إجراءات علاجية خاطئة لم يتم الشفاء، فحدثت الوفاة، وهناك أخطاء في رصد المرض نفسه، وتأخر في العلاج، وهو ما أدى في نهاية المطاف للموت، وهناك قائمة طويلة لأخطاء لا يمكن لغير المختصين معرفتها بعد التدقيق والمراجعة.

والذي نصل له، أن الخطأ الطبي منذ القدم وحتى اليوم واقع، ولا فكاك للبشرية منه، لكن يمكن وضع نسبته في الأقل، بالمزيد من إجراءات الرقابة، وأيضاً بسن بروتوكولات محددة وواضحة، وتبقى مهنة الطب عريقة، وتبقى للكوادر الطبية كل حب وتقدير لجهودهم، فإذا قيس التطور العلاجي أمام نقطة الخطأ الطبي، كانت البشرية هي الأسعد حظاً.

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