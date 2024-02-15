الذهب قرب أدنى مستوياته في شهرين مع قلق المستثمرين من الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهرين اليوم الخميس مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن بيانات التضخم لشهر يناير والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 01.57 بتوقيت غرينتش، بلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر أمس الأربعاء.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأوقية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أوستان جولسبي أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف أن على البنك المركزي توخي الحذر حيال الانتظار لفترة طويلة قبل أن يخفض أسعار الفائدة.

جاءت تصريحات جولسبي بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة 2.9 بالمئة.

وتراجع الذهب نحو 1.4 بالمئة بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من ديسمبر.

وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش وأرقام مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 886.46 دولارا وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 929.72 دولارا. كما تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.35 دولارا للأوقية.





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