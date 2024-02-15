الدولار يستقر مع تصريحات حول التضخم والين الياباني يرتفع

استقر الدولار دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الخميس مع سعي المستثمرين لحساب متى سيبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يعلق فيه مسؤولو البنك المركزي على بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء.

وابتعد الين عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار والذي سجله يوم الثلاثاء رغم تعرضه لضغوط جديدة هذا الأسبوع إذ أظهرت بيانات انزلاق الاقتصاد الياباني إلى الركود وانكماشه بشكل غير متوقع لربعين متتاليين بسبب ضعف الطلب المحلي.

وأثارت بيانات التضخم الأمريكية توقعات بأن يعلن الاحتياطي الاتحادي أول خفض لسعر الفائدة في منتصف العام. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 3.1 بالمئة في يناير على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات بارتفاعها 2.9 بالمئة.

وتتوقع السوق حاليا عدم خفض أسعار الفائدة في مارس مقارنة مع رهانات بنسبة 77 بالمئة قبل شهر على أن تخفيضات أسعار الفائدة ستبدأ في ذلك الوقت، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي.

وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 60 بالمئة أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في مايو.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو أوستان جولسبي أمس الأربعاء إن البنك المركزي سيظل على المسار لبلوغ معدل التضخم المستهدف عند اثنين بالمئة حتى لو كان التضخم أعلى قليلا من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وحذر من الانتظار لفترة طويلة قبل خفض أسعار الفائدة.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، متماسكا دون أعلى مستوى جديد له في ثلاثة أشهر عند 104.97 والذي لامسه أمس الأربعاء، وذلك قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير لاحقا اليوم الخميس. وبلغ المؤشر في أحدث التعاملات 104.69 نقطة.

وصعد الين 0.23 بالمئة مقابل الدولار عند 150.26 مواصلا ارتفاعه بعد أن حذر مسؤولون في اليابان من تحركات الين "السريعة" في اليوم السابق وعلى الرغم من الأرقام الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع اليوم الخميس.

وتسبب هذا التراجع في خسارة اليابان للقبها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لتحل محلها ألمانيا.

فيما هبط الدولار الأسترالي بعد مجموعة ضعيفة من بيانات الوظائف، لينخفض 0.15 بالمئة إلى 0.648 دولار.

كما نزل النيوزيلندي 0.06 بالمئة إلى 0.60825 دولار.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 1.2558 دولار قبيل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا اليوم الخميس.

ولم يطرأ تغير كبير على اليورو ليستقر عند 1.0727 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.67 بالمئة إلى 52120.55 دولار. وصعدت إلى 52544.51 دولار في وقت سابق من الجلسة متجاوزة أعلى مستوى في 25 شهرا عند 52079 دولارا والذي لامسته أمس الأربعاء.

وتجاوز إجمالي القيمة المستثمرة في بتكوين تريليون دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021.





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