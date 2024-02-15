تراجع النفط بعد زيادة مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بأكثر من المتوقع مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 01.35 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 81.26 دولارا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 76.28 دولارا للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من دولار للبرميل أمس الأربعاء بفعل ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية مع تراجع التكرير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية قفزت 12 مليون برميل إلى 439.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من فبراير شباط، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 2.6 مليون برميل.

ومع ذلك، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع. وهبطت مخزونات البنزين 3.7 ملايين برميل إلى 247.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير 1.9 مليون برميل إلى 125.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

وبالنسبة للإمدادات، قالت كازاخستان إنها ستخفض إنتاج النفط بعد فائض الإنتاج في يناير خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بما يتماشى مع التزاماتها في أوبك+.



وأعلن العراق أيضا أنه سيراجع إنتاجه النفطي وسيعالج أي فائض في الإنتاج يتجاوز تخفيضاته الطوعية لأوبك+ في الأشهر الأربعة المقبلة، إن وجد.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة اليوم الخميس "يأتي هذا قبل اجتماع أوبك في مارس إذ تخطط المجموعة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمدد خفض الإمدادات في الربع الثاني".

وأضافوا "أي مؤشرات على أن التمديد يبدو غير مرجح ستؤثر على المعنويات في أسواق النفط".





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز