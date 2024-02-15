أوكرانيا تصدر حالة تأهب جوية بعد رصد إقلاع قاذفات روسية

أصدرت أوكرانيا حالة تأهب جوية على مستوى البلاد اليوم الخميس بعد تحذير الجيش الأوكراني في وقت مبكر الخميس من هجمات محتملة اثر رصد إقلاع مجموعة قاذفات روسية من قاعدة في روسيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تليغرام "تم تسجيل إقلاع عدة طائرات من طراز +تو-95 أم أس+ من مطار أولينيا (منطقة مورمانسك في الاتحاد الروسي)".

وتحدثت القوات الجوية في منشور لاحق عن إطلاق صواريخ "باتجاه كييف".

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أيضا على تليغرام "انفجارات في المدينة. الدفاعات الجوية تعمل".

وكانت أوكرانيا قد رصدت إقلاع قاذفات استراتيجية يعود تاريخ صنعها إلى الحقبة السوفييتية في وقت سابق هذا الشهر وفي يناير.

وفي نهاية ديسمبر، استخدمت روسيا الطائرات لتنفيذ ضربات في مدن أوكرانية عدة، بما في ذلك كييف، أسفرت عن مقتل 39 شخصا.





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