أوكرانيا تصدر حالة تأهب جوية بعد رصد إقلاع قاذفات روسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت أوكرانيا حالة تأهب جوية على مستوى البلاد اليوم الخميس بعد تحذير الجيش الأوكراني في وقت مبكر الخميس من هجمات محتملة اثر رصد إقلاع مجموعة قاذفات روسية من قاعدة في روسيا.
وقالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تليغرام "تم تسجيل إقلاع عدة طائرات من طراز +تو-95 أم أس+ من مطار أولينيا (منطقة مورمانسك في الاتحاد الروسي)".
وتحدثت القوات الجوية في منشور لاحق عن إطلاق صواريخ "باتجاه كييف".
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أيضا على تليغرام "انفجارات في المدينة. الدفاعات الجوية تعمل".
وكانت أوكرانيا قد رصدت إقلاع قاذفات استراتيجية يعود تاريخ صنعها إلى الحقبة السوفييتية في وقت سابق هذا الشهر وفي يناير.
وفي نهاية ديسمبر، استخدمت روسيا الطائرات لتنفيذ ضربات في مدن أوكرانية عدة، بما في ذلك كييف، أسفرت عن مقتل 39 شخصا.
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